Feminicidios: preocupante frecuencia

Hay una gran preocupación de los ciudadanos y de organizaciones de la sociedad civil por los asesinatos de mujeres: de enero a junio de 2017 se han registrado siete casos, cuatro en Mérida, dos en Peto y uno en Tekax, seis de los cuales fueron cometidos con arma blanca y uno por estrangulamiento; el rango de edades de las agredidas es de 18 a 42 años.

En febrero: Daniela N. R. fue asesinada por su esposo, quien la agredió con un machete. En marzo: Merly C. T. y Emma Gabriela Molina Canto fueron asesinadas, la primera por su esposo, quien la agredió con un cuchillo, y la segunda por dos jóvenes contratados para ese fin, al parecer por el exesposo, quienes la atacaron con cuchillos.

En mayo: Carmelina C. C. fue asesinada por su esposo. El arma usada fue un cuchillo;

En junio: Heidy D. C., Jessica C. B. y Lourdes S. C. fueron muertas, la primera por su novio, con un cuchillo; la segunda por su esposo, también con arma blanca, y la tercera por su pareja sentimental, quien la estranguló.

Estos casos han sido precedidos, en su mayoría, por situaciones de violencia familiar que han sido denunciadas por las víctimas ante las autoridades correspondientes, pero que no han sido atendidos debidamente.

Existe una presión social que exige a las autoridades que los asesinos sean juzgados por feminicidio –lo cual ya se hizo en estos casos-, por contar con elementos que encuadran en este tipo de delito y por ser la pena aplicable mayor que la que se aplicaría por el delito de homicidio; con base en el Código Penal del Estado, a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá pena de 30 a 40 años de prisión.

Ante esta situación agrupaciones cívicas han solicitado al Gobierno del Estado y al Federal que se active la alerta de violencia de género en Yucatán, con la que se busca que se pongan en acción una serie de medidas que disminuyan la incidencia de agresiones contra las mujeres, solicitud a la que se ha sumado la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

No basta con endurecer las penas a quienes cometan delitos contra la mujer, también se debe trabajar en la prevención; el gobierno estatal debe crear programas y protocolos de atención y seguimiento a las denuncias de violencia familiar y brindar protección a las víctimas, para detectar y prevenir casos trágicos.n