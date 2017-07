¡No es broma! 'Crean' moscos estériles para combatir el dengue

MÉRIDA, Yuc.- La Uady busca combatir al dengue, zika y chikungunya con un novedoso proyecto que se basa en la reproducción de mosquitos estériles, los cuales serán liberados en las zonas de la entidad con mayor reporte de casos de enfermedades por vector.

El director del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi" de la Universidad Autónoma de Yucatán, Jorge Eduardo Zavala Castro, dijo que el proyecto se trabaja en coordinación con el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uady.

“Estamos iniciando un trabajo muy importante para generar mosquitos estériles que puedan servir en el combate biológico de los que transmiten el dengue, zika y chikungunya. Éste es un modelo muy importante de investigación. No es una nueva especie, se trata de mosquitos que se esterilizan in vitro y luego se sueltan en los 'puntos rojos' que hay en Yucatán, para que se apareen con otros mosquitos, sin embargo, como estos ya no tienen capacidad reproductiva disminuirá el número de moscos en el área".

Zavala Castro agregó que este modelo se creó en la Michigan State University, de Estados Unidos

El funcionario explicó que los trabajos han iniciado y conforme se avance es cómo se definirán las zonas consideradas "fojos rojos".

Ahora lee: Pescadores captura cocodrilo en la mera playa

"Estamos participando activamente en unas mesas de trabajo para tratar de establecer lineamientos, programas y acciones que puedan disminuir la transmisión de esta enfermedad”.

¿Cómo se esterilizan?