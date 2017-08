MÉRIDA, Yuc.- Ante las graves carencias que presenta la comunidad y la nula respuesta del Ayuntamiento que encabeza José Isabel Cortés Góngora, las autoridades de la comisaría de Chicxulub han solicitado convertirse en municipio libre en un intento por recibir recursos para resolver las numerosas necesidades que tiene este puerto.

La comisaria municipal, María Elena Figueroa León, explicó que el alcalde no ha hecho una inversión importante que permita atender las necesidades de Chicxulub, el edificio del comisariado está en riesgo de caer y el vehículo, que se les donó durante el gobierno de Víctor Cervera Pacheco les fue decomisado.

Indicó que la falta de apoyo municipal es tal, que considera que sólo podrán atender las necesidades cuando se conviertan en municipio y deje de depender de Progreso.

“Tengo dos años en el cargo como comisaría, el alcalde no me ha recibido y para como van las cosas, la única manera de que se destine el recurso para atender los servicios básicos, es que Chicxulub sea municipio. Ya lo pedimos pero no nos han hecho caso, que porque se requiere tener al menos 10 mil habitantes y creo que ya somos esa cantidad”, dijo.

La basura se acumula en las calles del Chicxulub Puerto

Lamentó que el techo del inmueble del comisariado municipal esté fracturado y pandeado, por lo que amenaza con venirse abajo.

Calles llenas de baches

La funcionaria dijo que sigue en espera que el Ayuntamiento al menos cumpla con la rehabilitación de la calle 23, que de la 2 a la 14 está llena de baches de gran tamaño y profundidad.

“La necesidad de atender esa calle se aprobó en una reunión que tuvo el municipio con todos los comisarios en febrero pasado, pero hasta ahora no se ha hecho nada”, expuso.

El deterioro de las arterias en esa comisaría de Progreso va en aumento y son pocos los autos que circulan por ellas y sólo se aventuran motos y bicicletas, cuando los conductores pueden ver por dónde pasar, porque cuando llueve se inunda la zona.