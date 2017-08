Gobierno Federal reconoce labor de la policía yucateca

MÉRIDA, Yuc.- Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, señaló que Yucatán es un ejemplo a seguir en esa materia, pues es un lugar donde la policía es parte de la solución y no forma parte del problema; lo anterior debido a que ha logrado esa conjunción de autoridades con la sociedad civil.

“Si los ciudadanos no confían en sus autoridades de seguridad y no se reconocen como sus aliados, entonces no puede haber avances”, expresó el funcionario federal.

“Como dijo hace un tiempo el secretario de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Saidén Ojeda: No hay recetas para mantener la paz social, pero hay fórmulas para trabajar en conjunto, y eso permite avanzar con mejores condiciones de seguridad”, enfatizó Sales Heredia.

El comisionado Nacional de Seguridad Pública indicó que los esfuerzos de Yucatán son un buen ejemplo del vículo necesario entre la Policía y los ciudadanos; muestra de ello es que tan sólo en Mérida se cuenta con mil 679 comités de Policía Vecinal, en el que participan 8 mil 395 miembros, mientras que en el interior del estado operan 410 con 2 mil 50 participantes.

Resaltó la labor del Gobierno del Estado de fortalecer las instituciones, humanizarlas para el respeto hacia la sociedad civil, no solo pensando en los problemas de hoy, sino en un futuro con una Policía más profesional y capacitada.

