MÉRIDA, Yuc.- Un tributo al rock internacional en sus distintas vertientes es el espectáculo “Rock 80’s” que el grupo Antología Rock Band presentará mañana miércoles en la Casa de la Cultura del Mayab en el marco del festival Primavera Cultural 2017.

Durante hora y media el público podrá disfrutar de los éxitos del rock y la música en general que han trascendido hasta nuestros días.

Los años 80 no solo fueron cuna del rock en español sino de variadas corrientes derivadas de este ritmo como el pop, metal, hard rock, y hasta el punk , mismos que serán representados a través de temas icónicos de grupos ingleses y norteamericanos que dominaron esa década.

“En el repertorio destacan los temas “Livin’On A Prayer”, de Bon Jovi; “Call me”, de Blondie; “Eye of the tiger”, de Survivor; “Every breath you take”, de The Police; “Breaking the law”, Judas Priest; “Sweet Child o mine”, de Guns N’ Roses”, dijo Carlos Vivas, manager de la banda.

Informó que intentarán realizar un barrido musical de la época, aunque será muy difícil tocar en noventa minutos todos los temas representativos, ya que fueron años muy ricos en cuanto a material discográfico producido, aseguró Vivas.