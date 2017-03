José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En las primeras siete semanas del año, el índice de casos de conjuntivitis en Yucatán ha registrado un incremento del 26 por ciento con respecto a 2016. Hasta la semana epidemiológica siete, con corte al 18 de febrero, se han confirmado mil 936 casos del padecimiento en la entidad.

Solo en la última semana se diagnosticaron 317 casos nuevos. En el mismo período del año pasado, se habían reportado mil 537 casos.

La conjuntivitis es una enfermedad muy común en nuestro medio debido al clima cálido y húmedo que predomina durante casi todo el año.

En 2016, se registraron 20 mil 190 casos de conjuntivitis, de los cuales 9 mil 763 se presentaron en hombres y 10 mil 427, en mujeres.

“Esta enfermedad se presenta mayormente cuando hace mucho calor. En Yucatán, este clima predomina la mayor parte del año, por ello el alto índice de contagios. Esta enfermedad tiene que ver con el aumento del polvo, el calor y la resequedad de la atmósfera. Las partículas, al ingresar al ojo, facilitan el desarrollo de procesos infecciosos que inflaman la conjuntiva provocando enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo e incremento de lagañas”, explicó Carlos González Cervantes, jefe de Oftalmología del Hospital General Regional Número 12 “Benito Juárez García”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El especialista dijo que la conjuntivitis alérgica no es contagiosa y puede estar asociada a otras enfermedades alérgicas, como rinitis, asma y dermatitis por lo que es importante consultar al médico para descartar que sea otro tipo de conjuntivitis y pueda contagiarse.

“En los municipios del interior del estado donde no siempre se observan las medidas de prevención, a la hora de realizar quemas o por el uso de leña en los hogares los niños se ven expuestos a esta enfermedad del tipo viral y de fácil transmisión”, indicó el González Cervantes

Consejos

“Se requieren ciertas medidas de higiene para evitar contraer conjuntivitis, ya que basta un estornudo y ligero ardor en los ojos para su transmisión. Se recomienda no tocarse los ojos con las manos sucias, no llevar a los niños al colegio mientras tengan la infección para evitar contagios, es importante no auto medicarse; así como no compartir toallas ni pañuelos y evitar los remedios caseros, como la aplicación de lavados con manzanilla”, aconsejó el oftalmólogo del IMSS.