PROGRESO, Yuc.- La ría de Progreso, que incluso tiene un aprovechamiento turístico, recibe aceite quemado: en una de las veredas, que por años ha sido utilizada como tiradero a cielo abierto, puede verse una gruesa capa del combustible sobre la ciénaga.

La contaminación ambiental es impactante: se derraman miles de litros de aceite quemado, a menos de un kilómetro del embarcadero conocido precisamente como Parador Ecoturístico La Ría de Progreso.

La zona está en el tramo de conocida marina de ese puerto y el parador turístico; ahí hay un camino entre al mangle, donde es posible ver que en esa escasa porción de tierra la han convertido en un tiradero a cielo abierto; al adentrarse en el camino se percibe el impacto ambiental, de desechos que deberían tener otro sistema de eliminación.

Detrás de los montones de basura el aceite ha recalado también en las orillas de esta zona de la ciénaga, y ha formado una capa de varios centímetros de espesor que flota sobre el agua, y se extiende casi medio metro de la orilla de basura y se prolonga a lo largo de la ría.

La cantidad de aceite que se observa es un indicador de que la que se vertió no fue poca, y al parecer la escasa presencia de personas en la zona permitió a quienes lo hicieron no ser descubiertos en el proceso, esto, porque si bien es un camino que comunica con la marina, no tiene mucho tráfico terrestre, y la otra forma de cruzar por ahí es vía marítima, con embarcaciones de poco calado.

La delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha advertido de la ilegalidad y sanciones a las que se exponen quienes desechan productos en la ciénaga; ahora deberá verificar el impacto ambiental por los residuos óleos en esa parte del puerto de Progreso.