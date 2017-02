Luis Fuente/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Los fiscales solicitaron una pena de 30 años de prisión, además de tres millones de pesos por concepto de repación de los daños, para los asesinos de la pareja de abuelitos que fue ultimada en mayo pasado en una casona de la Avenida Colón.

Luego de que ambos acusados se declararan culpables y renunciaran a su derecho de un juicio oral, el juez primero de control, Antonio Bonilla Castañeda, aceptó el procedimiento abreviado y la sentencia antes mencionada.

Durante la audiencia de este jueves, los dos acusados J. R. P. V. y P. P. M. M., aceptaron haber asesinado a Juan Manuel Gonzalo Campos y Cáceres (91 años), y a su esposa Lucely Peniche Pasos (87), el pasado 2 de mayo cuando los delincuentes ingresaron a la casa de las víctimas para robarles dinero y otras pertenencias, con el objetivo de comprar licor.

Este jueves la nieta de las víctimas rompió en llanto cuando en la diligencia de procedimiento abreviado realizada en el Centro de Justicia Oral reconoció a los asesinos, pues incluso uno de ellos portaba una camisa de su abuelito cuando fueron detenidos.

“Se habla de la reparación del daño, pero ello sería que mis abuelitos recuperaran la vida y eso no se puede. Yo no quiero nada del dinero, sólo que los dos acusados se queden en prisión para que no hagan sufrir a otras familias como a mí”, indicó.

Por su parte, los fiscales ofrecieron entre las pruebas los dictámenes en dactiloscopia en la que encontraron semejanzas con las huellas encontradas en el lugar de hechos y con las de los imputados en el Banco de Datos del Registro Nacional de Huellas Dactilares.

También entregaron informes periciales, policiales, entre otros datos para acreditar los elementos del delito y establecer la co-autoría de los imputados.

Macabro asesinato

El 5 de mayo de 2016 fueron hallados muertos en su domicilio de la Avenida Colón, Juan Manuel Gonzalo Campos y Cáceres y su esposa Lucely Peniche Pasos.

La autopsia declaró que los dos adultos mayores fueron asesinados, él por varias heridas con arma blanca y ella porque fue estrangulada con una venda.

Los declarados culpables en un principio intentaron robar en la residencia, pero al ser descubiertos por la pareja decidieron llevar a cabo el doble homicidio.