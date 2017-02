Martiniano Alcocer/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En un estudio denominado Población indígena como factor económico, publicado en Economía Hoy: Boletín de Información y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la Uady (enero-junio 2014), el Dr. Esteban Krotz señala algunos criterios para definir quién es indígena en México.

Los censos nacionales en México, dice, han utilizado criterios diferentes, lo que ha vuelto prácticamente imposible establecer comparaciones precisas. Además, el racismo estructural, que asocia lo indígena con lo “retrasado” y lo “inferior” en algún o muchos sentidos, tiene como efecto que respuestas a preguntas censales relacionadas con identificadores de etnicidad india, muchas veces no correspondan a la realidad.

Una definición difícil a causa del 'racismo estructural', señala una investigación

Con un criterio lingüístico, agrega, que es el que se usa con mayor frecuencia en México, se puede determinar como indígenas a quienes responden de la siguiente manera a las preguntas censales sobre manejo de una lengua indígena y sobre su pertenencia asumida explícitamente a una etnia indígena:

-Habla lengua indígena y pertenece a un grupo indígena.

-Habla lengua indígena y no pertenece a un grupo indígena.

-Habla lengua indígena y no especifica la pertenencia a un grupo indígena.

-No habla lengua indígena y pertenece a un grupo indígena.

-No especifica habla de lengua indígena y pertenece a un grupo indígena.

Hay otros criterios, según el especialista, pero éstos son los más utilizados.