MÉRIDA, Yuc.- El chofer del presidente del Comité Municipal del PAN, Jesús Pérez Ballote, Christopher Guillermo Rubio Herrera declaró en la Fiscalía que el dirigente panista obligó a Roger Moo Manzanilla a grabar un audio para acusar a funcionarios del Gobierno del Estado de verter ácido en las calles recién repavimentadas de Mérida.

Citado por la justicia, el empleado dijo que recibió órdenes de ir a Pacabtún donde Andrés Ortiz y Miguel Cauich se bajaron a hablar con un señor, al que después obligaron a subir a la camioneta: era Roger Moo”, a quien describió como "muy nervioso".

Recordó que le dieron la orden de conducir hacia la carretera a Motul, y en el camino le pidieron esatacionarse; "el señor Pérez Ballote le dice al señor Moo que tiene que aprenderse, le da un guión, y que él lo tiene que recitar, el señor dice que no, que se puede meter en problemas, y le ofrecen una cantidad de dinero, 80 mil pesos", explicó.

Puede interesarte: Una patrulla mató a un peatón en periférico

Dijo que no le consta que le hayan entregado el dinero a Moo Manzanilla, pero que sí escuchó que lo amenazaron: "Estas con nosotros o no estás con nosotros”, por lo que Moo Manzanilla accedió a grabar, pero el chofer asegura que no sabe cuántas veces hicieron la grabación. Después, regresó a Moo Manzanilla al lugar de donde lo recogieron, y recibió la orden de ir al parque de la Alemán.

"Yo escuchaba que hablaba con una persona a la que le dijo lo siguiente: 'Ya tengo lo que necesitamos, ya tengo la grabación, te veo en el parque de la Alemán en 15 minutos'”. En el parque, se entrevistó con dos personas y, una hora después, lo llevó.

Dijo que a principios de mayo escuchó que, por teléfono, su jefe le decía a alguien que ya "estaba pensando la logística de cómo verter los ácidos en las calles sin ser detectados por las cámaras" de la ciudad, que lo que ya tenía confirmado es que iban a ser unas camionetas pick up, y que ahí querían embarrar a un funcionario de nombre Vadillo, el nombre no sabría decir quién es porque no lo conozco”.