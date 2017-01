Ana Hernández/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- A dos semanas del aumento a las tarifas del transporte urbano, en el servicio predominan los autobueses que manejan la "tarifa única" de ocho pesos, y son muchos menos los que aceptan credenciales con subsidio. Al respecto los operadores argumentan que sus patrones les limitaron el número de boletos para estudiantes y niños, los cuales solamente pagan tres pesos. Lo anterior con el objetivo que un mayor número de usuarios pague el pasaje completo.

Pese a la insistencia sobre su postura en esta situación, la Dirección de Transporte no ha emitido declaraciones al respecto. Milenio Novedades intentó contactar hasta el cierre de la edición a su director Humberto Hevia Jiménez, quien por medio de su vocero argumentó que estaba en reuniones de trabajo.

En redes sociales se han lanzado denuncias que se relacionan con el cobro obligatorio de pasaje completo, como el de la usuaria Heidi May Barredo. Esta persona afirmó que en días pasados tomó un autobús, cuyo chofer le exigió que pagara pasajes completos, a pesar de que esta persona iba acompañada de una niña. El operador la amenazó con que debería pagar si quería bajarse de la unidad, cosa que cumplió. A May Berredo no sólo se le impidió descender de la unidad, sino que tampoco dejó bajar a otros cada vez que la mujer lo intentaba.

La actitud del operador fue más que prepotente, pues según un video de redes sociales, jaloneó a uno de los usuarios, por lo que los demás pasajeros llamaron a la policía, la cual llegó al lugar.

Cabe señalar que ante situaciones parecidas, Hevia Jiménez ha señalado que los abusos que se denuncian en las redes sociales deben ser notificados a la DTEY, sin embargo, la autoridad tampoco ha dado cifras de operadores y empresas sancionados por estas malas prácticas.

Maña

Durante un recorrido que Milenio Novedades realizó por diversas rutas, se indicó que este tipo de problemas se están presentando principalmente con operadores de la empresa Minis 2000, que cubren diversas rutas del norte de la ciudad, pues usuarios de Chuburná y Francisco de Montejo reportaron que los operadores argumentan que no tienen boletos de estudiantes y/o niños, y para que estos viajen deben pagar el pasaje de adulto (ocho pesos).

Operadores de diversas líneas señalaron que esto es indicación de los directivos, porque aunque el pasaje de adultos subió un peso con el incremento en los combustibles, ellos tienen una cuota que cumplir con sus patrones que sigue siendo la misma.

Además en su ruta tienen una alta venta de los boletos subsidiados porque abarcan varias escuelas, por lo que tratan de vender los pasajes completos a quienes tienen niños para así llegar a su cuota.

Las quejas por este tipo de “practicas” de los operadores, ha comenzado a replicarse en algunas otras rutas. Operadores afirman que el origen del problemas es el incremento en el precio de las gasolinas, por lo que los concesionarios del transporte han “reducido” el número de boletos subsidiados.