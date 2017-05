W. Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Reina Teresa Dzul Chan, una de los 15 detenidos durante los hechos de violencia en Celestún, denunció que su aprehensión fue injusta además de que los policías, en lugar de proteger a la ciudadanía, hicieron lo contrario pues se "ensañaron con todos al golpear cuanta persona veían cerca de ellos".

La noche del viernes pasado, pobladores que solicitaban que el alcalde Leonel Rosado Mena diera la cara por una supuesta venta de terrenos federales a un consorcio, enardecieron y realizaron una turba que terminó con varios daños alrededor del palacio municipal, y por lo que la Policía Estatal ingresó para disipar las protestas.

Entrevistada en su vivienda, a unas seis cuadras del parque principal de Celestún, Reina llevaba unas horas de haber llegado de Mérida, donde estuvo detenida. Comentó que la noche del suceso, solamente "fue a ver que sucedía" y después fue detenida y posteriormente golpeada por los policías. Cabe destacar que en un principio Reina Teresa había sido señalada como una de las líderes de la protesta.

Una de las personas detenidas por el zafarrancho en Celestún ya fue liberada. Acusa maltrato de las autoridades. https://t.co/jctddnXx4M pic.twitter.com/j1i7hv9cCr — Milenio Novedades (@MilenioYucatan) 21 de mayo de 2017

“Me duele todo el cuerpo, me dieron fuerte en la cabeza, mi cuello casi no lo puedo mover”, dijo y explicó que como no pudieron acusarla de nada la dejaron libre como a las 7:30 de la noche del sábado junto con otras cinco personas más, sin embargo, aún quedaban otros siete detenidos.

“Llegamos aquí a Celestún ya en la madrugada, estoy toda adolorida”, indicó al tiempo que llamaba a Víctor Jesús Uicab Carrillo, que también fue aprehendido y presentaba varias huellas de los golpes que recibió en las costillas.

Víctor Jesús Uicab Carrillo, uno de los detenidos que supuestamente fue golpeado.

Reina Teresa manifestó que Celestún es un sitio turístico y si se pierde esa franja de tierra que se disputa, los visitantes ya no tendrán a donde ir, pues del otro lado está ocupado por “puros gringos que viven ahí”.