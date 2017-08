Denuncian venta irregular de territorios ejidales de Tecoh

Ana Hernández/MILENIO NOVEDADES

MÉRIDA, Yuc.- Alrededor de 40 hombres y mujeres del ejido de Tecoh, se reunieron con representantes de la Procuraduría Agraria en Yucatán, para denunciar que el comisario ejidal de esa localidad ha cometido diversas irregularidades en la compra-venta de tierras, sin que el ejido en pleno sea informado de esas decisiones.

El delegado en la entidad, Omar Corzo Olán, señaló que la instancia es respetuosa de los acuerdos que se realizan en el interior de esos organismos sociales y ofrece a los inconformes el apoyo legal, para lograr acuerdo de beneficio común, o para exigir el respeto de los derechos que consideren afectados, al año realizan un promedio de mil 200 a mil 300 representaciones.

Los inconformes alegaron que el presidente del Comisariado, Efraín Mendoza Ek, está vendiendo y rentando terrenos ejidales, sin repartir los beneficios de esos ingresos, incluso señalaron que según les han informado ha vendido mil hectáreas en el tramo de Tecoh a Mayapán y Tekit, y no saben a quién fue, ni por cuento, por lo cual piden que en ese tramo les dejen los derechos de aprovechamiento de 650 ha.

Su solicitud no ha procedido, porque en la única reunión a la que asistió el Comisario, el 23 de abril pasado, éste sólo respondió que tendría que ser aprobado por la Asamblea, de hecho se retiró de la junta en cuanto abordaron otras anomalías, señalando que se estaban tratando temas que no estaban relacionados con el tema en cuestión.

Debido a que las partes no lograron llegar a un arreglo y en este caso los inconformes pidieron que en el acta de la sesión de ayer se asentaran los reportes de todas anomalías que tienen conocimiento, como señaló su representante Baldomero Ku Ceh, quien señaló que hay varios reportes de tierras vendidas o rentadas y quieren que el comisario esclarezca esa situación.

Comentó que hay reportes de que algunas personas se han hecho pasar por difuntos para hacer válidas algunas reuniones, por lo que piden revisar incluso el papel que ha jugado la notaria que ha avalado esas situaciones.

Corzo Olán señaló la delegación está completamente abierta a revisar, el caso, no es ni ha sido el único que han atendido, pero aclaró que no pueden interferir en el ejido porque no es su facultad, pueden dialogar con ambas partes para llegar a un arreglo e incluso fungir como representantes legales si les solicitan llevar el caso a otra instancia, ahora, lo que procede es que el área jurídica revise y dictamine para que se pueda actuar en consecuencia, según decidan.