MÉRIDA, Yuc.- El programa “Salvemos una vida”, que se transmite por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, en la emisión de esta semana abordó el tema de la dependencia emocional (“Rompiendo cadenas de dependencia”), teniendo como invitado al Miguel Ángel Tlacatelpa (Dr. Mat).

Luego de ser presentado por las conductoras Alis García y Marilis Escalante dijo que ser dependiente es “colgarse” emocionalmente de alguien y que en muchas ocasiones esto para la persona es difícil dejar de hacerlo, lo que le causa mucho dolor.

“Hay dependientes naturales como un bebé o adulto mayor que necesariamente requieren ser asistidos; pero por otra parte, el dependiente consciente es la persona que sabe que necesita depender de alguien para ser feliz. Por ejemplo, para comprar una ropa tiene que llevar a alguien para que le diga qué tal le queda la prenda o en un restaurante pide lo mismo que la otra persona porque depende totalmente de las decisiones del otro”, apuntó el terapeuta.

El “Dr. Mat” agregó que las personas dependientes prácticamente necesitan consultar a alguien antes de tomar una decisión y si no está la persona para ello, ésto les causa dolor.

“Esto se llama trastorno de la personalidad por dependencia, que es la excesiva necesidad de ser cuidado. Suelen evitar decirle a la otra persona que no están de acuerdo con ella por temor a perder su apoyo. Se sienten tan incapaces de funcionar solos, que se mostrarán de acuerdo con cosas que ellos saben que son erróneas, pero no dicen nada por ese temor a quedarse sin la otra persona”, explicó Miguel Ángel Tlacatelpa.

Apuntó que el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DMS) establece que las personas dependientes suelen tener dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o aprobación y van demasiado lejos llevadas por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta el punto de aceptar realizar tareas desagradables.

Marilis Escalante, Alis García y el Doctor Mat.

“Sin embargo, cuando estas personas llegan a un punto en donde ‘explotan’ no suelen mostrar un enfado, que sería el apropiado, sino que avientan y rompen cosas y también insultan y agreden físicamente”, advirtió.

Relaciones destructivas y difíciles de romper

El terapeuta, quien imparte el “Taller del Perdón”, comentó que es necesario que las personas que se encuentran inmersas en este trastorno se den cuenta y acepten este problema, ya que suelen caer en relaciones muy destructivas.

“Si soy dependiente me uno a otro dependiente, entonces es como si se ensartaran dos vagones de tren porque es casi imposible deshacer esa relación de codependencia. Es importante señalar que a esto se agrega casi siempre otro trastorno: el “Síndrome del Salvador”, que es cuando la persona busca relaciones donde se supone que va a ser el “salvador” y espera un pago o recompensa de la otra persona, es decir como yo te rescaté, se supone que me vas a vivir eternamente agradecido y no me puedes dejar porque ya te ayudé”, detalló Miguel Ángel.

Sin embargo, expuso que si la persona “rescatada” no es lo suficientemente agradecida con el “salvador”, este se siente decepcionado y esto genera una relación destructiva.

“Vamos a poner el ejemplo de una madre soltera a la que la sociedad señala y hace menos, incluso es rechazada hasta por sus familiares. De repente llega un hombre que esta dispuesto a ‘cargar’ con ella y sus hijos. Este hombre siente que la está salvando, entonces la mujer se siente obligada a aceptar todo lo que esta persona disponga”, afirmó.

Marilis Escalante comentó que lamentablemente en situaciones como esta se dan casos en donde el hombre abusa sexualmente de los hijos de la mujer “rescatada”.

Alis García comentó que los padres no siempre tienen conciencia de que “los niños nacen limpiecitos y comienzan a aprender y llenarse de todo lo que viven alrededor y no sólo de la familia”.

“Todo lo que pensamos, imaginamos e intuimos es circunstancial, cada familia es diferente, todo el sistema de creencias es lo que nos hace ir reaccionando, venimos puros inmaculados e inocentes al nacer, de ahí es donde nos viene el estado de gracia, es decir estamos conectados con Dios. Pero cuando comenzamos a perder ésto y nos desconectamos pasamos a lo contrario, es decir a la desgracia.

El ser humano necesita de los demás, sí. Por ejemplo necesito quien me dé un abrazo, quien me ayude con la comida, la ropa, etcétera, pero eso es ser interdependiente porque yo decido con quién me relaciono”, explicó el Dr. Mat.

“Los bebés, por ejemplo, cuando comienzan a gatear y luego a caminar, buscan hacer cosas nuevas, se caen pero enseguida se levantan. Pero si al caer los padres les comienzan a decir: ‘cuidado te vas caer’ y los ayudan a que se levanten, los están sobreprotegiendo y haciendo dependientes. Entonces el bebé va a entender que necesita a sus papás para todo. Ahora tenemos ‘criaturas’, de 42 años a las que mamá los lleva a todos lados porque no pueden hacerlo solos”, aseveró.

El terapeuta colaborador de “Salvemos una vida” también mencionó que los hijos observan cómo la mamá depende del papá a pesar de que en ocasiones éste la ofende e incluso la golpea.

“Ven que la madre no lo deja a pesar de los malos tratos y entonces piensan que eso es el amor y que así funcionan las cosas y comienzan a confundir el concepto de amor. Hay que señalar que el amor se confunde mucho con la necesidad, pero no es lo mismo”, apuntó.

“Muchas veces comenzamos a sentir que necesitamos una pareja y cuando esto ocurre estamos entrando en la dependencia. Ahora cuando decido que no necesito a nadie para ser feliz es cuando estoy preparado para una relación. Si necesito de una persona, una casa o un auto para ser feliz, entonces no estoy preparado para tener pareja y mucho menos para la felicidad”, advirtió Miguel Ángel Tlacatelpa.

Marilis Escalante comentó que muchas veces los niños son educados de manera que sean dependientes, pero esto cuando son adultos puede cambiar. El invitado al programa expuso que el cambiar de ideas, de forma de pensar es muy complicado pero se puede lograr.

¿Dónde obtener ayuda?