MÉRIDA, Yuc.- El Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a cinco extranjeros por cometer ilícitos en Mérida o entrar de manera ilegal al país. Se trata de tres peruanos que en febrero pasado asaltaron a una persona de la tercera edad en la avenida Alemán por Circuito Colonias, y de un cubano y un colombiano que ingresaron de manera ilegal al país y no cumplieron con los requisitos para obtener la residencia mexicana.

La dependencia federal dio a conocer que la deportación de los tres peruanos tiene el estatus de indefinida, y que ésta se efectuó luego que los extranjeros pagaron una fianza sobre el ilícito que cometieron.

En febrero pasado, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a tres individuos de nacionalidad peruana, quienes asaltaron a un hombre de la tercera edad en la avenida Alemán por Circuito Colonias. El hombre de 71 años de edad fue interceptado por los individuos que bajo amenazas lo obligaron a que los llevara a su casa y lo amagaron con un arma de fuego para que les entregara dinero y objetos de valor.

Por otra parte, el INM explicó que en el caso de la deportación de un cubano, obedeció a que no contaba con permiso para trabajar en la entidad y permanecía de manera irregular; en tanto, la repatriación del colombiano se debió a que no cumplió los requisitos para obtener el permiso para permanecer en esta entidad dado que no tenía familiares.

