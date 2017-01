Dos pescadores que salieron de Sisal desde el martes 10 de enero a bordo de la embarcación Mary 5, aún no aparecen. Se les busca incluso a bordo de una avioneta de la SSP. (Foto de contexto de SIPSE)

Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Las autoridades estatales y federales continúan la búsqueda de Víctor Manuel Pool Pech (a) "Cordobés", de 66 años, patrón y acompañante Omar Augusto Cool, de 39 años, quienes son pescadores de Sisal que se hicieron a la mar desde el martes pasado y hasta este lunes continuaban como desaparecidos.

Los ribereños salieron a la pesca de escama a bordo de la embarcación “Mary 5”, desde el martes 10, debiendo retornar este jueves pasado, por lo que al día siguiente se reportó la desaparición ante las autoridades.

Apenas el mediodía del domingo, otros pescadores localizaron la lancha a la deriva a unas 52 millas de Sisal, con la proa a flote, por lo que fue remolcada al puerto de abrigo. Sin embargo, los dos pescadores no fueron encontrados.

Hombre de mar, así como parientes y la permisionaria María Novelo "Doña Mary", no pierden la fe de hallar con vida al Cordobés y a Omar, pues no dieron con el par de neveras que transportaban en la lancha que se fue a pique; de modo que no se descarta que pudieron haberlas usado para mantenerse a flote.

"Dios quiera que hayan alcanzado a subirse en cualquiera de las neveras, por lo cual probablemente estén en la deriva", dijo el kinchileño Edilberto Pool Pech hermanito de Víctor Manuel.

Hasta en la tarde de este lunes no había noticias alentadoras de los náufragos; cerca de una veintena de embarcaciones tanto de Sisal como algunos del vecino puerto de Celestún se han sumado a la búsqueda y también participan la interceptora de la Semar y la avioneta de la Secretaría de Seguridad Pública.