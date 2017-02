Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Agentes de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las autoridades de Chiapas, detuvieron en la madrugada de este miércoles a Roberto Nájera Gutiérrez (a) “La Gallina”, ahora por una orden de aprehensión expedida por el homicidio de dos mujeres chiapanecas.

Esta es la tercera ocasión que Nájera Gutiérrez es detenido en la entidad. La primera fue en enero del 2013 en un rancho ubicado entre Buctzotz y Temax, propiedad del ahora acusado.

El segudo caso se realizó el pasado 26 de enero, cuando Gutiérrez fue aprehendido junto con otros dos individuos en un retén en Tizimín, esto por posesión de cinco armas de uso exclusivo de la Fuerzas Armadas. Sin embargo, al ser presentado ante un juzgado de control federal obtuvo su libertad provisional al depositar medio millón de pesos como garantía.

En esa ocasión 'La Gallina', quien es señalado por las autoridades como el presunto operador del Cártel de Sinaloa en el sureste, promovió un amparo de los llamados “exploratorios” en contra de la SSP, la PGR y Policía Federal para conocer si había otras órdenes de aprehensión en su contra.

Lo que no intuyó, fue que una nueva orden de captura fuera emitida por la Fiscalía de Justicia de su natal Chiapas, en esta ocasión por su posible participación en el homicidio de dos mujeres, por lo que en la madrugada de hoy, agentes de la Policía Estatal de Investigación en apoyo con las autoridades chiapanecas, ejecutaron el mandamiento judicial para detener a Nájera Gutiérrez por el rumbo de Ciudad Caucel. Durante el operativo no hubo necesidad de disparos ya que el acusado no se resistió al arresto.

El presunto asesino fue llevado al hangar del Gobierno del Estado para ser trasladado a Chiapas y luego ser puesto a disposición del juez penal que lo requirió por el delito de homicidio.

Roberto Nájera Gutiérrez es dueño de un rancho ubicado entre Buctzotz y Temax, donde acostumbra refugiarse tras sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Primera detención

El 13 de enero de 2013, la SSP y la Policía Ministerial de Chiapas, capturó a este individuo por una orden de aprehensión emitida por las autoridades chiapanecas.

Esa detención fue uno de los golpes más fuertes al narcotráfico en los últimos años en Yucatán, al detener al peligroso narco que escogió la entidad para ocultarse.

Durante ese operativo se catearon ranchos, cerraron carreteras y revisaron vehículos sospechosos.

Según informes confidenciales, “El Nájera” pertenece a una célula del Cártel de Sinaloa (que dirigía Joaquín Guzmán Loera "El Chapo") y operaba junto con Mateo Gabriel Dominguez Bouloy (a) “Mateo”, detenido el 19 septiembre de 2012 por el rumbo de Plaza Altabrisa.

También formaba parte de este grupo Miguel Ángel Arjona García (a) “El Contador”, quien se encargaba de las finanzas de “Los Pelones”, grupo armado que opera en Quintana Roo.

Nájera Gutiérrez ya había sido detenido en Chiapas, en 2006 por posesión de armas de fuego de grueso calibre.