MÉRIDA, Yuc.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en la madrugada a dos personas que transportaban 150 kilos de pepino de mar en Celestún, y a una más porque intentó sobornar a los policías, con 15 mil pesos.

En los primeros minutos de este jueves, una patrulla de la SSP realizaba una ronda de vigilancia en el puerto de Celestún, y en la zona del puerto de abrigo se percataron de que dos personas subían huacales a una camioneta pick up.

Al ver la patrulla, los hombres quisieron huir en el vehículo, pero fueron interceptados por los uniformados; al revisar el vehículo, los policías hallaron pepino de mar, cuyo peso estimado fue de 150 kilos.

A lugar llegó Felipe M. C., quien ofreció 15 mil pesos a los policías para que dejaran ir a Josué C. M. y Alejandro C. C., y también fue arrestado.

Los detenidos fueron trasladados a Mérida para ser turnados los dos primeros a la PGR por delitos ambientales y el tercero a la Fiscalía General del Estado acusado de cohecho.