Directivos de la UPN, sorprendidos por asignación presupuestaria

Iván Duarte/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Directivos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) desconocen y se mostraron sorprendidos por la presunta asignación presupuestaria por parte de la Federación de 99 millones 583 mil 74 pesos, ya que sólo tienen conocimiento de unos 900 mil pesos para mejoramiento del plantel.

En este contexto, en otros estados del país se ha generado polémica por la disparidad del recurso etiquetado a través del programa “Escuelas al 100”, por el que presuntamente se autorizan fondos superiores, pero se entregan montos menores.

De acuerdo con Azurena Molina Molas, directora del plantel, en realidad se trata de un presupuesto de casi un millón de pesos para obras de remozamiento diverso, y asegura que podría tratarse de un “error” en la publicación de transparencia federal.

“Nosotros (la UPN) no tenemos conocimiento de un presupuesto de 99 millones, sino de casi un millón de pesos, para remozamiento; cuando recibí la institución prácticamente se estaba cayendo, no tenía inversión en mantenimiento, no obstante la Secretaría de Educación local nos ha apoyado al respecto”, aseguró la directora del plantel.

Según el portal “Transparencia Presupuestaria; observatorio del gasto”, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con una asignación aprobada desde el año pasado de poco más de 99 millones, del programa presupuestario 1007 FAM Infraestructura Educativa Básica.

La ficha descriptiva de dicho presupuesto indica que en efecto, el proyecto está en “ejecución” con 995 mil 830 pesos, aunque no especifica alguna reasignación o distribución en otro proyecto de los restantes 98 millones de pesos.

Además, esa misma ficha descriptiva indica, mediante una barra, el avance de la obra, medido de forma porcentual, y que el proyecto tiene un “0” por ciento de avance pese a reflejar el ejercicio del casi millón de pesos mencionado.

El recurso presuntamente perteneciente al programa “Escuelas al 100” ha sido blanco de críticas en diversos medios de comunicación en donde se señala, entre otras cosas, que “de los 50 mil millones destinados para este programa realmente 20 mil se van al pago de rehabilitación de escuelas, lo demás terminará en bolsillo de empresarios oportunistas y políticos voraces”, publica la Revista Educarnos.