MÉRIDA, Yuc.- Al cierre del primer semestre del año, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán reportó que ha recibido al menos 50 denuncias de ex empleados despedidos sin liquidación de secretarías del Gobierno del Estado, las cuales han llegado a un acuerdo para cumplir con el pago.

El magistrado presidente del Tribunal, César Antuña Aguilar, declaró que las dependencias estatales han erogado montos que van desde 120 mil pesos hasta 500 mil pesos a favor de ex trabajadores este año, y los entes de la administración estatal no reportan atrasos en el pago de laudos a diferencia de los ayuntamientos que arrastran deudas millonarias con sus ex trabajadores despedidos sin las prestaciones de ley.

“Las secretarías han cumplido una vez de que se dictan los laudos, incluso son los que más convenios celebran porque su presupuesto lo permite, no así con los ayuntamientos, donde se presume que su presupuesto está recortado, se les hace más difícil pagar”, indicó.

En este sentido, Antuña Aguilar explicó que entre las secretarías figuran la de Educación y la de Seguridad Pública, y los principales casos son por despidos injustificados o por reclamo de alguna plaza o ascenso.

“La mayoría es por despidos injustificados, muchas de ellas de municipios; esta tendencia es similar a la del año pasado, la variación viene cuando hay cambio de algún titular de las dependencias pero son mínimos, y cuando esto se da por lo general son personas de confianza las que son removidas”, dijo.

El magistrado presidente del Tribunal agregó que se trata de demandas por juicios ordinarios laborales por despido injustificado, y el reclamo principal es el pago de indemnización.