No solo líderes empresariales hicieron un llamado para que Uber se regularice, también lo hicieron líderes educativos. Al micrófono, Mario Can Marín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. (Daniel Sandoval/SIPSE)

SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Líderes de las 18 cámaras empresariales que existen en Yucatán hicieron un llamado a la empresa Uber, para que se registre ante el Gobierno del Estado y de esta forma demuestre su compromiso en cuidar y proteger la seguridad de los yucatecos.

Este mismo jueves taxistas registrados ante el Gobierno se manifestaron en esta ciudad pidiendo la renuncia del titular de la Dirección de Transporte de Yucatán (DTEY), Humberto Hevia.

Respaldado por instituciones de educación superior, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Mario Can Marín aseguró que es fundamental saber quién traslada a ciudadanos, turistas o visitantes en nuestro estado, ya que a través de estos traslados el guiador se entera de las actividades de los usuarios y de dónde viven.

Can Marín recordó que el Gobierno del Estado, ante una amplia inquietud e incluso movilización social, actualizó la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, con el objetivo de otorgar legalidad a los servicios de transporte de pasajeros o taxis a través de plataformas digitales fueran posibles.

En la conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el también presidente Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) comentó que el tema de seguridad no es solo un tema de calidad de vida, también constituye una columna esencial para el desarrollo económico e industrial de Yucatán.

“Donde no hay seguridad, es difícil crear prosperidad; por el contrario, donde hay paz y seguridad es posible mejorar el presente y planificar con certeza, ya que la inseguridad, no sólo cuesta vidas, también cuesta empleos, inversiones y bienestar. Seguridad y desarrollo van de la mano”, apuntó Can Marín.

Por tal motivo, pidió a la sociedad respetar, apreciar y dejar cumplir la labor de los elementos policiacos, ya que ellos son los servidores públicos que tienen la tarea de proteger a las familias, lo que los convierte en piezas fundamentales para el bienestar de la sociedad local.

“Si queremos mantenernos como una sociedad con un tejido social fuerte, le corresponde a cada padre de familia, a cada familiar, amigo o compañero el cuidarnos los unos a los otros. Denunciemos y notifiquemos conductas que nos parezcan sospechosas e informemos a las autoridades sobre quienes sepamos que infringen la ley”, apuntó.

El empresario también reconoció el esfuerzo económico que harán los ciudadanos para cumplir con el programa de reemplacamiento y de esta forma dotar al estado de un padrón confiable y seguro, asimismo, pidió a los usuarios de redes sociales hacer un uso responsable de éstas, verificando, analizando y corroborando la información que comparte o publican.

En el evento estuvieron presentes representantes de la Coparmex, Canaco Servytur, Aaprotuy, Canadevi, CMIC, Canirac, Canapat, Cetur, Comce, Canainve, Camhy, Index, Ammeyuc, CIRT, Canainma, Canieti y la Asociación de Agentes Aduanales.

Asimismo acudieron directivos de las Universidades Marista, Modelo, Autónoma de Yucatán, Mesoamericana de San Agustín y Anahuac Mayab.