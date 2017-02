El ancianito que espantó a dos policías

Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Hoy les presento un par de experiencias paranormales que vivieron dos policías, ya que como hemos mencionado anteriormente, por su trabajo, de forma más frecuente se enfrentan con este tipo de casos (durante sus rondines en sitios abandonados, retenes en carreteras, en la búsqueda de personas extraviadas en el monte, etc.)

“Hace años, antes de entrar a la Secretaría (Policía Estatal) laboré un tiempo como agente municipal en Temax, y ahí tuve mi primer contacto con cosas que -creo- no son naturales”, explicó.

“Resulta que en una ocasión reportaron que un niño se había extraviado en el monte, a eso de las 11 de la noche, me encomendaron a mí y a un compañero ir a buscarlo. Tardamos como tres horas internados allí, pero en todo ese lapso de tiempo sentimos la presencia de un ser de otro mundo, un espíritu que sentíamos estaba junto a nosotros, pues hasta escuchábamos y sentíamos su respiración, y de pronto sentimos también un escalofrío.

“Quiero destacar que yo desde muy joven ayudaba a mi papá y mi abuelo en labores del campo y estoy acostumbrado incluso a dormir en el monte, por lo que sé muy bien cuándo se trata de algo que pudiera tener una explicación lógica, y también conozco bien los ruidos de los animales, de los pájaros, el sonido de las ramas de los árboles cuando hay viento y las sombras que forman.

“Pero insisto, eso que viví fue anormal, incluso mi compañero (que también estaba acostumbrado al monte pues fue scout por muchos años) sintió que le tocaron su brazo y hasta una ligera marca le hicieron, como un rasguño, creo que lo que estaba ahí era malo pues se sentía una muy mala vibra algo demoniaco, y si no lo era, si se trataba de un alma en pena, entonces estaba desesperado, pues eso sentíamos como si quisiera decirnos algo pero no podía.

“Por fortuna, el niño apareció; de hecho, no se había perdido por ese lado del monte; a los pocos días le platiqué a mi papá lo que nos pasó y me dijeron que en ocasiones hay energías negativas en el monte y es malo entrar sin permiso a ciertas áreas, aunque esto no tendría mucho sentido, ya que allí están muchas personas que a diario laboran en la milpa.

“Un mes después le encontré una posible explicación a lo que vivimos, una explicación que no nos tranquilizó precisamente; resulta que otro de mis compañeros nos dijo que justo en ese lado del monte por donde entramos falleció hace varios años un viejito, al parecer como era de avanzada edad se cayó y se lesionó, y como estaba solo, se murió allí sin que nadie lo ayudara, pues pasó la noche con el frío y le dio hipotermia. Me dicen que muy posiblemente lo que vimos sea su alma en pena que nos pedía ayuda, aún no descansa sobre todo por la forma tan triste como murió.

“Yo sí creo esta versión, tiene cierta lógica en lo que cabe, y pues queremos creer que aquella noche lo que sentimos en el monte era la presencia de ese pobre ancianito”.

Otro 'cuento'

Nuestro entrevistado me platicó otra historia más reciente que le pasó cuando estaba en un operativo en la carretera a Celestún:

“Vi claramente a un alux cruzar la carretera, me quedé inmóvil al verlo, más que de miedo de la sorpresa e impresión, era la primera vez que tenía una experiencia con ese tipo de seres , lo vi muy cerca y por eso descarto que haya sido un niño o una persona pequeña, lo describo como un ser de cuando mucho 80 centímetros de altura, con una especie de sombrerito en la mano y su rostro como si fuera un anciano de mucha edad, pues tenía muchas arrugas.

“Pasó tan rápido que ni chance de seguirlo o hacer algo, mejor lo dejé así, pues tampoco tenía motivos para perseguirlo, además que no tenía a mano mi celular para tomar una foto, aunque estaba tan oscuro que no creo que hubiera salido nada”, finalizó.