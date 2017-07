Jorge Moreno

MÉRIDA, Yuc.- Una mujer me platicó una experiencia paranormal que vivió hace siete años y que no deja de ser impactante:

“Hace algunos años trabajaba en Plaza Las Américas, y cuando iba hacia mi trabajo me bajé del camión a unas dos cuadras, por la calle 128, y vi que acababa de pasar un terrible accidente, pues un motociclista se había impactado conta un poste y estaba tirado en el piso; de hecho pasé junto a él y lo vi tirado, estaba muerto, pues tenía abierto parte del cráneo, esto ocurrió por el mes de diciembre.

“Justo un año después, yo seguía trabajando en esa plaza y aunque normalmente me iba a buscar mi marido, en esa ocasión no pudo porque era la fiesta de Navidad de los empleados en donde trabajaba y terminaría tarde; entonces, yo caminé hacia el sitio en donde tomaba mi camión para irme a mi casa (el cual era el mismo en donde me bajaba a la ida).

“Pasaron unos minutos y de pronto se acercó un muchacho, que me preguntó qué camión esperaba. Yo le respondí que Circuito Poniente y él me dijo que esperaba el mismo, y se paró junto a mí; luego me preguntó en dónde me bajaba y le dije que por el rumbo del Psiquiátrico, pues ahí tomaría otro camión, y él me respondió que era una casualidad, pues él también ahí se bajaría.

“El caso es que llegó el camión, me subí y me senté adelante; vi cómo pasó él y se sentó en la parte de atrás, pero cuando pasó junto a mí sentí un escalofrío muy fuerte, jamás había sentido algo similar.

“Fue así como empecé a recordar que ese muchacho era igualito al que vi tirado muerto un año antes en ese sitio en donde esperaba el camión, incluso tenía la misma ropa, pantalón color kaki y camisa blanca; viré a ver al fondo del camión ¡y ya no había nadie! Era imposible que se hubiera bajado.

“Incluso, cuando me tocó bajarme por el Psiquiátrico miré a ver de nuevo y no estaba; de hecho, nadie se bajó ahí, y él me había dicho que en ese sitio bajaría; creo que era su aniversario de muerte, pues igual fue en diciembre pero ya no recordé el día exacto”, finalizó.

Cabe destacar que por ser en la fecha en que cumplía un año de muerto (o fecha cercana) y por ser el mismo sitio, por alguna razón él aún continúa como alma en pena vagando en esa zona, o quizás cuando ocurrió la tragedia él aún no había muerto y vio a la señora, siendo éste el último recuerdo que tuvo antes de fallecer y por eso platicó con ella.