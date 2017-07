Hay varios casos más emblemáticos de fenómenos paranormales en la ciudad de Tizimín, llamada “Ciudad de los Tres Reyes”...

Uno de esos casos ocurrió en el Palacio Municipal, en donde hace poco más de diez años se decía que espantaban en una de las oficinas y que incluso se plasmó un rostro demoniaco en una de las paredes y una de las mesas.

Sin embargo, en ese entonces se guardó mucho hermetismo y las autoridades no permitieron que nadie entrara a realizar una investigación, no sabemos si porque el caso fue falso o porque no querían estar “en el ojo del huracán” ante lo delicado del tema.

Asustan a un Alcalde

Otro caso interesante le ocurrió ni más ni menos que a un expresidente municipal de Tizimín, quien nos platicó una experiencia que tuvo, con la condición de permanecer en el anonimato; se trata de la procesión de las ánimas:

“Yo nunca había creído en lo de las ánimas que vienen para el Día de Finados, pero en mi caso me tocó verlo con mis propios ojos, no me lo contaron, fue un día 1o de noviembre. Me estaba bajando de mi camioneta para entrar a mi casa, eran como las 12 de la noche; en eso veo una procesión que se va acercando.

“Estaba yo tan concentrado en mis pendientes que no le di importancia y de pronto cuando me percaté ya estaban muy cerca de mí; entonces fue cuando sentí un escalofrío muy raro y me di cuenta de que todas las personas, las cuales eran ocho o 10, tenían cubierto el rostro con una túnica y tenían una vela en sus manos.

Les puedo decir que tuve una sensación muy extraña y no pude identificar a nadie, caminaban muy despacio y, de pronto, desaparecieron al final de la calle.

“Lo cierto e que en los siguientes tres días me dio mucha fiebre y ya no pude ir a trabajar, desde eso ya creo en lo de las ánimas que vienen a visitar nuestro mundo cada año en las épocas de los fieles difuntos, en ese entonces yo era Presidente Municipal y, lógicamente, no lo dije a los medios de prensa porque me iban a tomar a loco o como suele suceder, mis oponentes políticos iban a decir que estaba yo nada más desviando la atención.

Cuando entrevisté a esta persona, quien me reiteró que no diera a conocer su nombre, ya habían pasado varios años que había dejado la presidencia, por eso se animó a decirlo.

Fantasma cerca de Benito Juárez

Siempre en el primer cuadro de la ciudad de Tizimin me reportaron otro caso paranormal, con relación al monumento a Benito Juárez que se ubica frente a la iglesia, el cual decían hace unos años que veían a una persona parada ahí y que de pronto desaparecía; esto lo atribuían a la muerte de un indigente en ese sitio hace ya varios años.

Aparece un desconocido en una foto

Otro caso que ocurre en la Ciudad de los Tres Reyes es un reporte con relación a una foto tomada a un espejo en donde sale un niño, el cual en ese momento no se encontraba ahí, y de hecho la familia ni siquiera lo conoce.

Esto ocurrió en la colonia conocida como La Huayita, en un domicilio en donde de forma frecuente los inquilinos escuchan ruidos extraños y notan la presencia de un niño, y su gran duda es saber quién es y por qué ronda por allí. La familia no es de Tizimín, pero ya tienen un tiempo viviendo en ese sitio.

Hemos podido averiguar que al menos dos accidentes trágicos han ocurrido en años anteriores por esos rumbos, por lo que pudiera tener relación con lo que ven.

Columpio de mueve solo en parque de la Aviación

En la entrada de esta ciudad, se ubica un parque conocido como “de la Aviación”, en donde se ha reportado que uno de los columpios se mueve solo, aún cuando no hay viento, atribuyendo esto al fantasma de un niño; los testigos aseguran que en varias ocasiones se han percatado de esto y que si fuera la acción del aire, entonces también se moverían los otros dos.

Cuando viajé allí, pude percatarme de que los tres columpios son iguales (ninguno pesa más que el otro) y los ejes que tienen con las cadenas tienen el mismo movimiento y no se traban, pues al principio pensé que ésta podría ser la razón del mayor movimiento de uno con relación a los otros.