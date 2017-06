Hace un tiempo, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública me contó una interesante experiencia paranormal que vivió en La Plancha, que adquirió más fama tras un concierto de la cantante Shakira, en 2011, y que antiguamente albergaba la estación de trenes...

“Empecé a creer en fantasmas a raíz de una experiencia que viví con unos compañeros en la ex estación de trenes en el año 2004. En aquel entonces hubo un tiempo que en menos de dos años encontraron tres cadáveres y también gente herida allí; eso no era raro, pues los borrachitos iban a tomar y drogarse en ese sitio, y en los pleitos entre ellos y los asaltos ocurrían las tragedias.

“Un día fuimos en una camioneta antimotines porque habían dicho que se dio un pleito o disturbio y cuando llegamos no había nada, pero me quedé con un compañero porque nos iban a cambiar de vehículo. En eso escuchamos un ruido en el interior y creímos que alguien se estaba escondiendo para que no lo detuviéramos.

“Entramos sigilosamente y seguíamos escuchando como pisadas entre la hierba y la basura, eran aproximadamente las seis y media de la tarde y ya empezaba a oscurecer; en eso, llegamos a uno de los cuartos abandonados y cuando se adelantó mi compañero una fuerza invisible y descomunal lo aventó como cinco metros, ¡fue algo increíble yo lo vi!

Integrantes de secta satánica de Cholul hacían ritos en La Plancha

“Mi compañero, como pudo, se paró y sacó su arma, pero no había nada ni nadie; eso sí, se empezó a sentir un frío muy raro, aunque era época de calor y se sentía como si nos estuvieran aventando hielo. Nunca en mi vida había sentido tanto frío como si estuviéramos dentro de una nevera.

“Todo fue muy rápido, en menos de cinco minutos, para ese momento ya llegó la camioneta y salimos, pero creo que estábamos pálidos y con el rostro desencajado porque de inmediato nos preguntaron qué nos había pasado; por desgracia, no nos creyeron nada, pero con el paso del tiempo nos enteramos que otros compañeros habían vivido experiencias similares.

“Los veteranos comentan que se trata de las almas en pena de las personas que fallecieron allí y que no descansan en paz. No hay un dato exacto, pero se comenta que más de seis personas han muerto en ese sitio en los últimos 20 años y la mayoría de forma violenta.

“Ahora cada vez que escucho que chavos entran a sitios embrujados de moda como la exclínica Peninsular recuerdo 'La Plancha' porque hubo una época en que igual muchos jovencitos iban ahí a aventurarse para ver fantasmas, pero eso es peligroso, ya ven mi compañero tuvo suerte pero pudo ocurrir una tragedia si lo aventaban más fuerte o si caía mal.

Y agregó: “Ya más recientemente, un compañero veterano dijo que él también había tenido experiencias medio raras en 'La Plancha', ya que también llegaron a reportar los vecinos que en ese sitio se hacían misas negras y trabajos de brujería, pues en varias ocasiones les tocó ver esqueletos, huesos de animales, cuernos de chivo, sal y otras cosas que normalmente se usan en este tipo de ceremonias, y se cuenta que la secta que estuvo allí era la misma que años antes estuvo haciendo rituales de adoración al demonio en la hacienda embrujada de Cholul (Sitpach) a finales de los años ochentas ya que andaban vestidos con capuchas rojas que les tapaban el rostro, igual que en ese sitio”.