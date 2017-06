Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.-Uno de los cenotes más conocidos y visitados por el turismo que llega al estado es el Zací, ubicado en Valladolid; pero además también es uno de los lugares donde más fenómenos sobrenaturales ocurren, pues existen muchos reportes de empleados, vecinos o turistas que dicen haber presenciado "sucesos extraños".

Este cenote se encuentra en el centro de la ciudad, y los vecinos aseguran escuchar lamentos, gritos y llantos por las noches, sin embargo, cuando la policía llega a revisar no encuentra nada.

En entrevista, habitantes de Valladolid afirmaron que estos fenómenos pueden tener relación con los accidentes fatales ocurridos en el sitio, pues hace más o menos siete años, unos estudiantes de secundaria nadaban en el lugar, y uno de ellos que no sabía nadar falleció ahogado.

“Fue muy triste escuchar los gritos desgarradores de los familiares cuando vieron que sacaban el cuerpo. Mucha gente acudió a ver este accidente. A partir de ese entonces dicen que se escuchan los lamentos de este niño, incluso algunos turistas lo han descrito sin siquiera estar enterados del accidente”, comentó una vecina del lugar. Así como este caso, existen otros más, relacionados principalmente con la muerte de personas alcoholizadas que se meten a nadar y sufren congestiones.

El cenote Zací es uno de los más visitados en el estado.

Otra situación muy recurrente en el sitio es encontrar aditamentos de brujería tales como muñecos con alfileres, rosas negras, fotos de personas con lazos, etcétera. Según los aditamentos hallados, al menos se realizan 25 tipos de brujería en el lugar. Incluso existe gente que afirma que el Zací tiene tanto poder (tanto sus aguas como los “dueños espirituales” del mismo) que hasta brujos de Catemaco han llegado hasta ahí para hacer rituales o ceremonias específicas.

Las almas en pena de personas que fallecieron en el lugar siglos atrás también se manifiestan, al menos así lo asegura un ex empleado que ha visto en dos ocasiones a una persona vestida como guerrero maya, quien de pronto desaparece entre las piedras: “Cuando entré a trabajar en el cenote lo vi por primera vez y pensé que pertenecía a algún espectáculo para los turistas, pero no fue así. Luego me dijeron que eran las almas en pena de las personas que fueron sacrificadas en el cenote en la época de los mayas”.

Independientemente de los sucesos paranormales el cenote es majestuoso e imponente, pero también peligroso, ya que sus corrientes tienen una fuerza suficiente que puede arrastrar a cualquiera.