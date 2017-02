Una muñeca 'viva' traumó a comediante yucateco

Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Se acerca el Carnaval 2017, buen momento para recordar el caso que horrorizó al comediante yucateco Pierre David Sansores, rey del Carnaval de Mérida en el 2013.

Comediante de profesión y de carácter alegre, es difícil imaginar los miedos de este hombre. Sin embargo, existe uno que lo sigue desde su infancia: las muñecas.

“He tenido experiencias paranormales desde mi infancia, y fue entre los 6 y 7 años cuando empieza mi trauma con las muñecas. Mi hermana tenía dos de estos juguetes y yo les jalaba el pelo, las tiraba... como todo niño."

"Un Día de los Difuntos (en ese tiempo vivíamos en el Centro en una casa que no tiene cuartos, sino que se forma de una sola pieza) dormía junto con mis papás de un lado y en el otro lado de la casa dormía mi hermana junto con todos sus juguetes y sus muñecas.

“En medio de la noche me levante a ver la televisión, y en un momento dado comencé a vislumbrar sombras. Luego me asuste porque dos personas que estaban cubiertas con capucha negras se iban acercando poco a poco, y es cuando me doy cuenta que eran las mismas muñecas de mi hermana, pero ya grandes.

“Al principio pensé que podría ser producto de mi imaginación, pero de pronto se acercaron más y más, y quedaron a unos metros de mí. Luego las muñecas comenzaron a llamarme para que vaya hacia ellas.

“Fue tanta la impresión y el trauma que estuve dos días sin hablar y siempre gritaba: "¡Las muñecas me quieren llevar, las muñecas me quieren llevar!", y fue durante varios años que todas las noches que me levantaba en la madrugada las seguía viendo, pero ahora de pie alrededor mío y observándome.

En esa misma entrevista Pierre David relató otro fenómeno con muñecas. Éste le sucedió ya casado, con una muñeca llamada 'Chary', que era de su esposa.

"Una noche me levanté porque empecé a escuchar pasitos por la sala y le dije a mi esposa que nuestra hija estaba despierta. Nos levantamos y escuchamos los pasos, y vimos que bajo la puerta se veía el reflejo de unos pies pequeños como de una niña. Fuimos al cuarto y al asomarnos nuestra hija estaba durmiendo. Luego observamos en el reflejo de la sala cómo la muñeca regresó y se acomodó en su lugar”.

El día de la entrevista Pierre David me mostró a la muñeca y me la prestaron para llevar al Museo Paranormal. Hasta la fecha, "Chary" continúa en este sitio debido a que por precaución, prefiere no tenerla cerca de la familia, pues teme que pudiera pasarle algo a sus hijos.