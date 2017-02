Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- Un alma en pena puede vagar en nuestro mundo por tiempo indeterminado y en cualquie lugar. Como ejemplo el caso de la carretera federal Mérida-Uxmal, en el tramo de la comisaría de Cacao.

Aquí decenas de personas han reportado desde el 2002 haber observado a una niña de cabello largo y un vestido azul que parece levitar. Algunos intentan hablar con ella pero en ese momento desaparece.

Este caso es conocido como “la niña fantasma de Muna”, pues al principio fue gente de ese municipio que la reportó. Muchos han dicho que se le observa a altas horas de la noche caminando a la orilla de la carretera, y que incluso cuenta con un aspecto sepulcral.

Tal vez te interese: Policía vio a fantasma 'juguetón' en la carretera

“Llevaba una bata larga color azul. Tenía el pelo lacio, negro; y me llamó la atención que cuando le dieron en la cara las luces altas del vehículo se mostró indiferente, y vimos con asombro (ella y su familia) cómo tenía completamente blancos los ojos. No tenía pupilas y caminaba lentamente. Nos asustamos mucho porque pasamos junto a ella, y estoy segura de lo que vi. No era de una persona viva”, dijo horrorizada Zoila Aké, vecina de la población que asegura haber visto a la niña.

Su hermano Agustín señaló: “Al principio no me di cuenta, por instinto bajé mi velocidad pero al pasar cerca me dio miedo. No era una niña normal, estaba como las santas ánimas”.

Otros vecinos también dijeron haber presenciado a esta alma en pena.

¿Quién es?

Las autoridades de los pueblos cercanos, Abalá y Muna, se han mostrado herméticas al respecto. Señalan que han escuchado el rumor pero que no existen invetigaciones porque hasta el momento no hay accidentes registrados. Sin embargo, Enigmas cuenta con más de 20 reportes sobre el mismo caso.

Por lo anterior, se decidió realizar una investigación la cual plantea que el fantasma de la niña corresponde a una menor de la comisaría de Cacao, quien murió atropellada durante los trabajos de ampliación de la carretera (2002). Un volquete la atropello en un descuido de la madre y los trabajadores. La niña iba con su mamá a vender comida al sitio.

Los familiares asisten constantemente a colocar flores en el nicho que se le realizó a la niña, muy cerca de donde se registran las apariciones.