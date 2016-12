Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- Las apariciones de fantasmas se pueden dar en el momento menos pensado, y esto queda comprobado una vez más con el caso del señor Pablo García Sotelo, con relación a una experiencia que le ocurrió justo el 24 de diciembre del 2015.

Don Pablo, de 47 años de edad, comenta que ese día le tocó trabajar hasta las 8 de la noche, por lo que al terminar su turno de inmediato acudió a su domicilio con el fin de pasar la Nochebuena y Navidad en compañía de su familia:

“Yo no tengo familia en Mérida, por lo que siempre acudimos a casa de mis suegros, en donde se reúnen mis cuñados y parientes, ya que son una familia muy extensa; sin embargo, por mi trabajo no siempre puedo estar con ellos en estas fechas de Navidad.

“Llegué a mi domicilio casi a las 9 de la noche, me bañé y arreglé rápidamente, y me fui a casa de mis suegros, en donde ya estaban mi esposa y mis dos hijos. Fui en mi moto, pero como habían varios carros me estacioné a casi a diez metros".

“Al momento de bajarme de la moto sentí una mano muy fría que me tocaba el hombro derecho. Al voltear vi a Braulio, un ex compañero de trabajo que hace mucho no veía. Fue mi amigo de la infancia y con sorpresa vi que estaba ahí, por lo que le pregunté sobre qué hacía por esos rumbos.

“El asintió los hombros como si no supiera o no quisiera decirme nada, pero supuse que a lo mejor lo habían trasladado a Mérida, ya que la última vez que lo vi radicaba en Ciudad del Carmen.

“En eso escuché el grito de mis dos hijos que me hablaban y corrieron para abrazarme, pero al momento de voltear a ver a mi amigo ya no estaba, se me hizo muy extraño, aunque todo pasó en cuestión de segundos.

“Ya para el sábado 26, me manda un 'whatsapp' otro cuate que tenía en Ciudad del Carmen para avisarme que Braulio había fallecido, por lo que me sorprendió tanto que enseguida le marqué para que me dijera que había pasado.

“Me comentó que murió en un accidente de tránsito cerca de Champotón, Campeche. Al parecer el conductor de un vehículo que venía de frente dormitó y le dio a su vehículo, por desgracia murió casi de forma instantánea.

“Todo iba -digamos- normal en la conversación hasta que le digo a mi amigo que yo lo había visto apenas el 24 por la noche, a lo que éste me dice que no juegue con eso porque su accidente había ocurrido el martes 22, es decir, dos días antes de que yo lo viera.

“Pensé que me estaban jugando una broma de mal gusto, pero le hablé a varios compañeros y todos me confirmaron que en efecto había muerto el día martes 22. Yo quedé en 'shock', a quienes se los he dicho me dicen que en realidad mi amigo vino a despedirse de mí. Creo que tienen razón, y vaya fecha tan emblemática que escogió, yo creo que ya nunca más olvidaré esa anécdota”, finalizó.