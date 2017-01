Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- Las funerarias suelen estar muy relacionadas con los fenómenos paranormales, por lo que es interesante conocer un poco más sobre estos lugares.

Debido a lo anterior Enigmas ofrece la entrevista a un empleado de una conocida funeraria ubicada en Mérida, quien relató muchos aspectos que el público en general desconoce sobre estos lugares:

“Trabajé cuatro años en dos funerarias diferentes y vaya que ocurren situaciones paranormales. En primer lugar quiero decir que es muy difícil trabajar en este sitio, tienes que tener bastante 'hígado' y sobre todo mucho carácter para sobrellevar todo lo que ves.

“Por una parte, está el aspecto físico, pues el olor de los cadáveres cuando hay que arreglarlos resulta insoportable, y más cuando después los tienes que maquillar. Para muchos empleados puede ser una experiencia traumante tenerlos tan cerca de ti y estarlos cambiando de ropa o poniéndoles pintura".

Y ahora viene el aspecto paranormal, las tres experiencias más increíbles que tuve son las siguientes:

“En una ocasión, llegó un señor como de 90 años de edad, a pesar de su vejez llegó solo y no se veía débil, pues caminaba con toda normalidad. A mí me tocó atenderlo y dijo que había acudido para comprar una caja porque un familiar cercano había fallecido; pagó y acordamos que la carroza pasaría por el cuerpo tres horas después (eran las 17:00 horas), y antes de irse me dio una tarjeta y me dijo que se la devolviera en la noche en que viniera al velorio para que me diera una propina, ya que en ese momento no tenía cambio.

"El señor se fue y en la noche llega el servicio fúnebre, lo parientes... como unas 50 personas, pero no veía al señor por ningún lado. Cuando ya se iba la mayoría de la gente, no sé cómo me acerco al ataúd y casi pego un brinco al ver al mismo señor que tres horas antes había ido a pagar la caja.

"Ya no quise averiguar que pasó, pero uno de mis compañeros cuando le conté al momento mi experiencia me dijo que la tarjeta que me había dado el 'difunto' se la pusiera en su bolsillo dentro del ataúd, pues de lo contrario me podría pasar algo. Así lo hice.

Apariciones

"En otra ocasión, durante mi trabajo nocturno escuché claramente que alguien golpeaba la puerta de la parte de atrás en donde se arreglan a los cadáveres, pensé que era uno de los maquillistas y de pronto, cuando lo veo estaba adelante, pues había salido a comprar.

Fuimos a ver si no había nadie y me dio un escalofrío al comprobar que sólo habían dos cuerpos, pero ningún 'vivo'. Eso me ha pasado en más de cinco ocasiones y también a mis compañeros; de pronto, escuchan pasos, voces como 'cuchicheos' y los golpes de la puerta.

"El último caso y que también me sorprendió fue durante el velorio de una señora como de 35 años. Vino muy poca gente, pero entre ellas estaba una pequeña como de cinco años, pero me llamó la atención que nadie le hacía caso como si no la vieran. En un momento se quedó la sala vacía y vi que ahí estaba únicamente la niña, parada inmóvil junto al ataúd.

"Me iba a acercar para ver si estaba con alguien, pero en eso volteé a ver la hora en mi reloj y cuando regresé la mirada la niña ya no estaba por ningún lado, era imposible que se ocultara pues era una sala pequeña. No me quedé con la duda y con todo el recato y sutileza posible le pregunté a un familiar cercano que llegó unos minutos después si la señora había tenido parientes niños que hubieran fallecido y me confirmaron lo que sospechaba: tres años atrás, la señora había perdido a su hija de cinco años en un accidente de tránsito. Es decir, que la niña que yo veía, era el alma en pena de su hija que la estaba esperando”.