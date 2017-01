Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- En esta ocasión publicamos un relato de un joven de Mérida, de nombre Samuel Ermilo Velázquez Couoh, del fraccionamiento Juan Pablo II, quien señala que ha tenido recientemente varias experiencias con el número de Satanás, el “666” y nos pide que hablemos sobre la verdadera historia de lo que para muchos tiene que ver con el demonio y para otros es sólo superstición.

Pero vayamos por partes: en primera instancia, Samuel comenta que hace poco más de un año entró a trabajar a una empresa maderera como auxiliar contable y se empezó a llevar con un de sus compañeros de trabajo, quien fue el que le habló sobre el “666” afirmando que es el número que veneran varias sectas satánicas:

“A partir de ese momento, no sé si fue casualidad o sugestión, pero ese número empezó a presentarse en mi vida. Hay quienes dicen que porque me burlé y no creí lo que decía mi compañero, pero la verdad no sé".

Coincidencias

“Lo que me pasó fue lo siguiente, fui al super como de costumbre y al momento de pagar en cajas veo que el monto fue de 666 pesos sin centavos, hasta la cajera hizo un comentario de entre sorpresa y risa nerviosa, un par de días después llevé a mi perrita a la veterinaria para una pequeña intervención y entre eso, unas medicinas y unas croquetas, la cuenta fue 666 pesos también”.

“En mi casa ese mismo día, a la hora de recoger unos dados que había tirado mi pequeño hijo, me doy cuenta que tres de ellos estaban en el piso y formaban el 666, claro, cualquiera lo pudo haber puesto así, pero al recogerlos, se me cayeron al piso tres de ellos y nuevamente forman el 666.

“Pero cuando ya me empecé a asustar es cuando al día siguiente, sábado, llegan unos ‘Testigos de Jehová’ a querer predicar, pero como ya me estaba yendo y tenía prisa no los atendí, pero ellos insistieron más que otras ocasiones y me dijeron que sólo querían entregarme algo, de mala gana salí y me dan un folleto con el tema del 666 en portada, casi quedé helado ante eso”.

“Claro, hay que reconocer que cosas malas no me han pasado, pero si me he topado de forma muy seguida con ese número y ya me está dando que pensar”, finalizó.

¿De dónde viene?

La “Marca de la Bestia” es el nombre con el que se llama al número 666, que habitualmente es relacionado con Satanás y con el Anticristo. El origen de esta asociación está en el libro de Revelaciones de San Juan del Nuevo "Aquí hay sabiduría: El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis" (Ap 13:18).

La versión cristiana Católica sugiere que este número representa a un emperador del imperio Romano que fue el mayor opositor a la expansión del Cristianismo, dado que en la biblia se habla de que el anticristo ya existía en época de los Apóstoles.

Otras interpretaciones históricas de este número señalan que es usado por sectas satánicas para enaltecer el nombre del demonio.

En cuanto a la carta que nos envió el lector, si bien es cierto es sorprendente que se haya topado con ese número en un lapso tan corto de tiempo (cinco veces en cuatro días), tampoco hay indicios que nos permitan suponer que le irá mal o que ha cargado una maldición.

A final de cuentas, aunque remotas, la ley de la probabilidad y estadística permite suponer que esto puede ocurrir una vez en la vida, quizás a usted ya le haya pasado pero ni se ha fijado o no le ha dado importancia.