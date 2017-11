El impacto social de generar acciones

MÉRIDA, Yuc.- La aprobación de iniciativas de impacto social como la inclusión de Yucatán como Zona Económica Especial (ZEE) y las reformas en materia de aviación civil para proteger los derechos de los usuarios; el incremento consecutivo de recursos federales para esta entidad durante los últimos tres años y la aplicación de seis programas sociales a través de gestiones propias para atender a sectores productivos y vulnerables del Estado son las principales acciones del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, rumbo a su segundo informe de gestión.

“Amas de casa con prepa”, “Prepa en línea”, “Pisos firmes que cambian vidas”, “Jornadas #SeTratadeTi”, “Simulador del Exani II” y apoyos a ejidatarios, apicultores, artesanas y henequeneros son algunos programas que impulsa el diputado federal del PRI por Yucatán y que benefician a miles de mujeres, jóvenes, productores y familias de la entidad, aunados a las gestiones realizadas a solicitud de los presidentes municipales para realizar obras públicas como parques, pavimentación de calles y pintura de fachadas.

A punto de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) elija a su candidato a la gubernatura de Yucatán para los comicios de 2018, Jorge Carlos Ramírez declaró que sí está en la recta final para abanderar al tricolor, y que para lograr una candidatura de unidad se requiere diálogo, ofrecer cosas tangibles y dar certezas.

¿Cuáles son los logros del segundo año de gestión como diputado federal?

En primer lugar, haber contribuido a que Yucatán tuviera durante estos tres presupuestos que me tocó atender recursos cada vez más crecientes. En estos tres años Yucatán nunca recibió menos dinero del Gobierno Federal, al contrario, tuvo más presupuesto en rubros específicos, y las demandas del Gobierno del Estado se pudieron atender.

Estoy muy contento de lo que hicimos. Por ejemplo, que ahora las aerolíneas les paguen a los pasajeros que dejan mal o a los que les causan perjuicios. Me siento muy orgulloso del impulso que pudimos darle a Yucatán para que fuera incluido como Zona Económica Especial, porque representan empleos e ingresos para los yucatecos. Otra iniciativa aprobada es que antes no se podía apoyar al deporte y que fuera deducible, a partir de mi iniciativa, hasta 20 millones de pesos de apoyo privado al deporte de alto rendimiento se pueden hacer deducibles. Y hay otras muchas iniciativas.

¿Qué le motivó a crear programas sociales?

Me he preocupado de manera prioritaria en temas que se refieran a mujeres. Creamos un programa que se llama “Amas de casa con prepa”, también el de “Prepa en línea”. Creamos el programa “Pisos firmes que cambian vidas”, que a la fecha tiene más de tres mil beneficiados en la entidad.

Jorge Carlos Ramírez agregó que ha gestionado apoyos para municipios, como la remodelación del parque principal de Chocholá. Asimismo, en materia de juventud creó el programa de capacitación para el ingreso a universidades, que es el Simulador del Exani II, y en materia de familia impulsa las Jornadas #SeTratadeTi, con cortes de pelo, atención psicológica, asesoría jurídica y servicios médicos, que han beneficiado a más de 50 mil personas, entre otros.

¿Cómo surgió su programa de entrega de maíz y azúcar?

Se ha perdido casi el 30 por ciento de los apiarios en Yucatán, pero es un fenómeno que ocurre en todo el mundo. Hoy cuesta 900 pesos el saco de azúcar y los apicultores no tienen forma de comprar. Hemos bajado apoyo, en ese sentido, por lo que representa el costo. En el caso de maíz, el año pasado repartimos casi mil toneladas y este año llevamos 600.

¿Cuál es el presupuesto 2018 para Yucatán y qué proyectos considera los más importantes?

En términos reales, el presupuesto de Yucatán aumenta 4.56 por ciento (que representa dos mil millones de pesos más), pero todavía faltan las bolsas concursables. Creo que al final del año ejerceremos un 5 por ciento más. En términos generales, el Estado recibirá más de 28 mil millones de pesos, el año pasado obtuvo 27 mil millones. El programa al que le tengo más ganas, más fe y más cariño, es el de la creación de parques de beisbol infantiles, en un programa integral que incluye clases de inglés. Quiero hacer 30 parques de beisbol entre esta fecha y el próximo año.

¿Cuál es su visión sobre Yucatán para los próximos seis años y qué hace falta?

Yucatán es visto hoy como una oportunidad de negocios. Afortunadamente, cada vez hay más gente que lo ve para establecer empresas. Hace falta gas natural para que pueda bajar el precio de la producción y más capacitación. Necesitamos más gente que hable inglés.

De cara a la próxima gestión estatal, ¿qué programas deben continuar y cuáles no?

Yo diría que todos deben tener continuidad. Al menos aquí en Yucatán no quitaría ninguno o no los pondría en la guillotina porque todos han demostrado que funcionan, pero no pasa lo mismo en toda la República.

El PRI aprobó el método de selección del candidato, ¿cómo lograr una candidatura de unidad a la gubernatura?

Lo dijo muy bien el presidente estatal Carlos Sobrino Argáez, y yo siempre he sido partidario de esa tesis: aquí no te dan medallas por el mejor método de selección de candidato, en este juego ganas o pierdes. Para ganar, el PRI tiene que asegurarse de que pase lo que él dijo, que todos entiendan que en el equipo de beisbol todos tienen que jugar una posición. Para lograr la unidad es muy sencillo en realidad: hablando, ofreciendo cosas tangibles y dando certezas.

El PRI está en la recta final para elegir candidato a gobernador, ¿cómo se vislumbra esta etapa?

No sé si estoy en la recta final, si depende de mí, sí estoy, pero no depende de mí, sino de los compañeros de partido y de mis paisanos. No me va mal, lo veo en las calles, en mis jornadas, cuando saludo gente y en las redes sociales.

¿Cómo se ve de aquí a un año?

Con 10 kilos menos, para empezar, y estoy dudando si me voy a tatuar al América, un logotipo del América o a Bruce Robinson (bromea), pero me veo más contento, con mucho más conocimiento de la realidad yucateca, con mucho más conocimiento de la realidad de México y con mucha más capacidad para intervenir y para lograr cambios. Me veo trabajando intensamente por Yucatán.