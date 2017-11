Escuchar al ciudadano, clave para mejorar

Agencias

MÉRIDA, Yuc.- El diputado federal Pablo Gamboa Miner habla de su visión hacia el futuro para consolidar el crecimiento económico del Estado; considera que “no es la excepción” entre quienes aspiran a ocupar el cargo de Gobernador; directrices trazadas

Los tres ejes que Yucatán deberá seguir en 2018 para consolidar el crecimiento económico que impulsó el gobernador Rolando Zapata Bello son la seguridad ciudadana a través del fortalecimiento del tejido social; una economía innovadora basada en el turismo, el campo y la inversión estratégica, además de un sistema urbano ordenado que permita movilidad eficiente y espacios públicos de calidad, afirmó el diputado federal por el PRI, Pablo Gamboa Miner al hablar de su visión sobre el próximo sexenio. El también presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados reconoció que “no es la excepción” entre quienes aspiran a la candidatura priista al Gobierno de Yucatán al declarar que “todos quienes servimos a nuestro Estado desde el servicio público, tenemos el anhelo y la aspiración de servirlo desde ese cargo”. En este contexto, remarcó que la clave para seguir transformando a esta entidad es escuchar a los yucatecos.

¿Como legislador y presidente de la Comisión del Deporte, qué papel juega esta disciplina en el desarrollo de un Estado?

La práctica deportiva es un agente para combatir la obesidad, el ocio y los malos hábitos que llevan a la delincuencia. Por eso gestioné, en coordinación con el gobernador Rolando Zapata Bello, los recursos para la remodelación de la unidad Villa Palmira, que hoy podemos decir es un moderno complejo deportivo de Yucatán. Uno de los grandes logros que tuvimos en conjunto con la sociedad fue El Paseo Verde, el parque lineal más grande del Sureste que se conforma de varios espacios para la práctica deportiva y actividades recreativas al aire libre, pero además la relación cercana entre los vecinos nos ha permitido la gestión del segundo parque lineal, que ya está en proceso de construcción: Paseo Henequenes en Francisco de Montejo, que contará también con grandes instalaciones, de primer nivel.

¿Por qué Yucatán ha marcado una gran diferencia en los últimos años respecto del resto del país?

Por el acierto del gobernador Rolando Zapata Bello de marcar un rumbo desde el principio de su administración y cumplir sus metas, como iniciar la reindustrialización del Estado, cumplir con los compromisos federales de infraestructura, abatir el rezago en el Estado, así como su visión de sembrar sin esperar resultados a corto plazo hizo que el Estado tenga este giro en su crecimiento que marcó la diferencia del resto del país.

¿Cree que se pueda seguir con la transformación de fondo que vive Yucatán?

Por supuesto que sí, el gobernador Rolando Zapata nos ha dado en estos años de administración las directrices para ir más allá de esta ruta positiva para el Estado. Juntos, unidos, con lealtad a nuestra tierra se puede seguir transformando; la clave es escuchar a los yucatecos.

Ha gestionado recursos importantes para Yucatán, ¿Cómo se pudieran realizar más acciones como las que se mencionan?

Creo en tres principios, en los que sin duda se han avanzado: Gobernanza, entendiéndola como trabajar para el desarrollo del bien común, con instituciones inclusivas, buscando siempre la transparencia, el desarrollo social, la eficiencia y eficacia del desarrollo económico. Además de la transversalidad y participación de nuestros empresarios, es decir, continuar el buen camino que se ha logrado en este sentido.

¿Hay temas urgentes para Yucatán?

Todas las necesidades de los yucatecos son prioritarias y en este Gobierno así se ha demostrado, sin embargo, los pilares para seguir detonando el crecimiento de Yucatán son tres: la seguridad ciudadana a través del fortalecimiento del tejido social; economía innovadora a través del turismo, el campo y la inversión estratégica; así como un sistema urbano ordenado, con movilidad eficiente, espacios públicos articulados y de calidad.

¿Por qué economía innovadora?, ¿en qué consiste la innovación?

Yucatán debe continuar su apuesta por los grandes motores económicos como el campo, el turismo y la inversión estratégica. En el campo, la pesca y la industria agroalimentaria se deben centrar nuestras fortalezas, continuar educando a nuestros jóvenes y ser más eficientes en la impartición de conocimientos en nuestros centros de investigación y de esa forma innovar en nuevas tecnologías.

Ante un mercado globalizado, ¿qué papel juegan las empresas y empresarios locales?

La tarea es y debe ser compartida entre el sector púbico y la iniciativa privada para continuar llevando la calidad de los productos yucatecos a más mercados. El europeo y el asiático, donde se valora por mucho lo hecho en Yucatán y por yucatecos.

¿Y el campo?

Creo en un Yucatán que siga en el camino de la planeación del campo, que articule producción, distribución, comercialización y crecimiento, para generar más empresas rurales competitivas y sustentables, que se logre potencializar lo que cada uno de los 106 municipios esté en posibilidades de producir, apoyando sus fortalezas y ayudándolos en las áreas que pudieran ser más vulnerables.

En materia de espacios públicos ¿Se replicará el Paseo Verde? ¿Cree que obras de ese tipo son importantes para los habitantes?

Desde luego que sí. Los beneficios de los espacios públicos son numerosos. Además de proveer de servicios ambientales importantes, generan seguridad, refuerzan el tejido social y ayudan a la integración familiar.

¿La seguridad ciudadana, cómo considera debe preservarse de acuerdo con la realidad que hoy vive Yucatán?

Estoy convencido que la principal herramienta para combatir la inseguridad es la cohesión social, la unión familiar y la apropiación efectiva de los espacios públicos, la prevención del delito siempre será más efectiva y más sana que el castigo al delincuente. Continuar con capacitación y apoyo a policías, ministerios públicos y fiscales

Un gran reto de los últimos años ha sido el transporte público, ¿cómo atender esta problemática?

Mantener todo lo positivo que hemos logrado y tener una visión global del territorio que nos permita pensar más allá del transporte. Un transporte público eficiente, económico y cómodo, pero también programas puntuales de movilidad que den prioridad al peatón y al ciclista integrando de manera inteligente y efectiva al transporte privado. La clave está en la intermodalidad, en poder combinar los diferentes medios de movilidad y ampliar la oferta para los usuarios.

Y la obligada, Pablo, ¿quieres ser gobernador?

Es una pregunta que no tiene respuesta fácil por los tiempos; sin embargo, creo no equivocarme al decir que todos quienes servimos a nuestro Estado desde el servicio público, tenemos el anhelo y la aspiración de servirlo desde ese cargo, yo no soy la excepción.