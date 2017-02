Israel Cárdenas/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Un destacado estudiante de secundaria terminó con esguince cervical y el pulmón inflamado después de que tres de sus compañeros de secundaria lo golpearan dentro del salón de clases.

El adolescente R.A.V., destacado estudiante del primer grado de la Escuela Secundaria número 46 Gonzalo López Manzanero (centro de Mérida), terminó en el hospital tras las lesiones recibidas.

La golpiza la habría recibido ya que sus tres compañeros intentan formar un grupo de "vándalos", por lo que comenzaron a pegarse entre ellos. Después estos jóvenes, sin razón alguna, se fueron contra el muchacho de doce años, quien cabe destacar que tiene un promedio general de 9.7 de calificaciones, está en el cuadro de honor, es campeón de la olimpiada de matemáticas y además toca el violín

“Justo cuando entraba al salón mis compañeros gritaron "Éste falta". Me agarraron, me dieron un rodillazo en la espalda y lastimaron el cuello provocándome un esguince cervical. También se me inflamaron los músculos del cuello”.

Por su parte, la madre del joven, declaró que ante las agresiones llevó al hospital a su hijo donde le instruyeron reposo por tres días y se le colocó un collarín:

“Es lamentable que en las escuelas se registren actos de violencia. Exijo que se haga justicia y que se apliquen medidas para que estos sucesos no vuelvan a ocurrir. Es importante que los padres de familia estén pendientes de la conducta de sus hijos y que las autoridades educativas apliquen las medidas correspondientes”, manifestó la señora.

Castigo

Los tres jóvenes, quienes anteriormente han presentado problemas de conducta dentro de la escuela, fueron suspendidos y se les exigió a sus padres cubrir los gastos médicos.

La madre de la víctima afirmó que en dicha secuendaria se han presentado otros casos de violencia. En este sentido, el joven declaró: "Hago un llamado a los jóvenes que son víctimas de bullying y violencia escolar a que no se queden callados, que sepan que no están solos".