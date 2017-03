Facilidades al comercio exterior

En los últimos años se ha venido escuchando en México a los que nos dedicamos al comercio exterior hablar del régimen aduanero Recinto Fiscalizado Estratégico, así como que su implementación va a otorgar a las operaciones de comercio exterior facilidades en materia tributaria, regulatoria, comercial, entre otras.

Las facilidades están presentes y son una realidad, pero se requiere que se establezcan dichos recintos y que cumplan las disposiciones operativas, administrativas, logísticas y geográficas adecuadas para que todos aquellos que decidamos utilizar el régimen contemos con la certeza de que las mercancías que ahí se ingresen estarán seguras, la reparación o transformación de éstas se realicen de acuerdo con estándares de calidad y seguridad dispuestos y vigilados por la autoridad, así como contar con los espacios idóneos para las exhibiciones, las ventas e incluso para funcionar únicamente como resguardo de las mercancías.

Recordemos que dicho régimen se crea para facilitar las operaciones de comercio exterior, brindar a los importadores opciones para resguardar o manejar su mercancía ahorrándose costosos gastos de maniobras dentro de las instalaciones de la aduana, incluso poder enviar mercancía a dicho recintos sin haber cumplido las regulaciones o restricciones no arancelarias, siempre y cuando no sean de salud y que puedan poner en riesgo la seguridad nacional y sean por ejemplo el etiquetado, la marca o las normas oficiales queno pongan en riesgo la salud y la paz de México.

En nuestra zona sería interesante contar con un RFE que les proponga a los importadores la facilidad de ingresar sus mercancías, que ahí se hagan las exhibiciones de ciertos productos, el manejo, transformación o reparación de mercancías y hasta la venta; no obstante, no olvidemos que el RFE debe estar cerca de las instalaciones de la aduana, en una zona con amplitud para operar y manejar mercancía, ya que contar con un sitio alejado de la aduana no sólo no sería una facilidad sino generaría retraso a las operaciones de comercio exterior.