Descuido total del puerto afecta el turismo en Progreso

A pesar de contar con una amplia variedad de atractivos, la falta de inversión pública en el mejoramiento de servicios y la imagen del puerto de Progreso, limita el aprovechamiento de su potencial turístico, indicó el presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, Jorge Escalante Bolio.

El desencanto empresarial contra las fallas en la administración y servicios públicos del puerto bajo la administración del alcalde José Isabel Cortez Góngora, fue señalado también por los dirigentes empresariales de la Canacome Juan José Abraham Daguer y de la Canirac, Carlos Campos Achach, quienes lamentan que pese a las inversiones que sus socios realizan para mejorar la infraestructura de sus negocios en ese puerto de la entidad, los servicios y ciertos vicios afecten la imagen turística del lugar; además de que los partidos políticos, incluso el que lo postuló Nueva Alianza, ya tienen dudas de su desempeño.

Los fallos en el suministro de energía, agua potable, en la recolección de basura, así como la proliferación de vendedores ambulantes y la venta desmedida de alcohol, incluso a menores de edad, son puntos que la autoridad municipal tienen que mejorar y no se trata de sean evidentes ahora por ser temporada de verano, ya que el incremento de turistas es natural en los periodos vacacionales.

Escalante Bolio, comentó que el malecón internacional de ese puerto se ha convertido en un gran mercado ambulante, en el cual abunda la venta de artesanías, pero son las mismas que se observan en otros puertos que tocan los cruceros antes de llegar a Progreso, los servicios de masajes que están incluidos en el barco y lo que se ofrece a los turistas y en el caso de los que llegan en los cruceros, es el malecón hasta la calle 23 que se cierra para instalar puertos.

Considera que esa es una de las razones que evalúan los turistas, pues el crucero puede tener miles de pasajeros, pero muy pocos bajan, dado que en el barco tienen más y mejores servicios que incluso ya pagaron, así que no les resulta atractivo bajar a tierra y se observa fácilmente en el número de quienes lo hacen.

En Progreso se quejan de que los turistas se los llevan a otra parte, en los camiones que visitan algunas ciudades o zonas arqueológicas, pero es que la realidad ese puerto no resulta atractivo ni para caminar por sus calles, el mercado municipal, no invita a ser visitado, no hay siquiera un acuerdo de la autoridad municipal con empresarios o ciudadanos para pintar las fachadas de los inmuebles de colores que resulten atractivos y le den una imagen atractiva, que el municipio apoye a los artesanos y vea no sólo que sus productos, no sólo no sean chinos, sino diferentes a lo que se vende en otros puertos mexicanos.