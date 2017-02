SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Para la maestra emérita de la Uady, Dra. María Teresa Mendoza Fernández, los éxitos se logran a partir de la constancia, la pasión y una verdadera vocación de servicio a la comunidad y advierte que “el país requiere de profesionales con formación integral, capaces de escribir una mejor historia”.

Con 49 años de servicio académico en la Universidad Autónoma de Yucatán, María Teresa Mendoza consideró que las nuevas generaciones están obligadas a hacer más por su entorno mediante el esfuerzo y las ganas que puedan poner en sus tareas diarias.

La académica dijo sentirse orgullosa por ser parte de la historia de la Universidad, pues ha sido testigo de grandes cambios en la parte académica, con la implementación de nuevos modelos educativos y de formación integral.

“El modelo de formación integral está demostrando su alto impacto con la sociedad, ya que contribuye a que los jóvenes tengan una visión amplia basada en valores y no se queden sólo con los conocimientos, si no les damos una formación completa, los muchachos podrán ser muy sabios pero no están preparados para servir a la comunidad”, recalcó.

Consideró que la Licenciatura de Contador Público es de las más solicitadas porque simplemente sigue enamorando a las generaciones, ya que “es una carrera noble y con alta demanda en el mercado laboral”.

La Contador Público está vigente como académica de tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración, disciplina de la que se enamoró, pese a que no era parte de sus aspiraciones profesionales.

De la obligación a la pasión

“Estudié esta carrera porque mi mamá me obligó, pero no porque me interesara, pero el ser contadora me dio la oportunidad de ser maestra y con eso me realicé”, recordó.

-Soy una enamorada de lo que hago y por eso ya les advertí a mis hijos que ni me sigan molestando a separarme de las aulas. Yo voy a seguir mientras pueda seguir siendo útil y llegará el momento que yo misma voy a saber que ya debo retirarme”, dijo.

Externó que continuar enseñando a las nuevas generaciones es parte de su compromiso y vocación de servicio.

Sobre las nuevas instalaciones de la Facultad que se construyen en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades celebró que los estudiantes y académicos puedan disponer de espacios más amplios y cómodos, pero que esto implica también un compromiso de su parte, pues deberán aprovecharlos y demostrar mejores resultados de asistencia y rendimiento académico.

Hizo ver que el contacto con los jóvenes la mantiene vigente, “se aprende muchísimo de ellos, pues los mayores ya no tenemos ese vigor y esas ganas, pero sí somos quienes los empujamos a ser mejores”.