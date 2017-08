Paso de Franklin por Yucatán, 'benéfico' para la captura de pulpo

Patricia Itzá//MILENIO NOVEDADES

MÉRIDA, Yuc.- Aunque la tormenta tropical Franklin no dejó importantes daños a su paso por la Península de Yucatán, para los pescadores de las costas su presencia en los primeros días de la captura de pulpo será benéfico al “remover” las aguas lo que aumentará la presencia de la especie por lo que se tienen la esperanza de rebasar las 22 mil toneladas que se tuvo el año pasado.

A pesar de que durante dos días las tres mil 400 embarcaciones menores y las 426 mayores no pudieron a realizar la captura, se tiene buena expectativa ya que este fenómeno se hizo presente durante los primeros días por lo que no ven una mayor afectación.

“Los pescadores argumentan que precisamente el mal tiempo les va a venir a beneficiar debido a que los vientos que se presentaron moverán las aguas lo que hará que el pulpo se tenga en abundancia, esperemos que así sea, ya que ellos son los expertos” señaló el subdelegado de Conapesca en Yucatán Luis Ernesto Martínez Ordaz.

Dijo que este inicio de temporada es medianamente bueno debido a que en los próximos días debe repuntar conforme mejoren las condiciones del clima y se mejoren los precios por kilo que oscilan entre los 75 hasta 85 pesos el kilo, cantidades superiores al año pasado.

“Para ser el inicio lo que se paga por la captura del molusco está muy bien, confiamos que se mantenga, esperando que aumente y rebase los cien pesos que se pagaba al cierre de la temporada lo que les servirá para vivir cuando acabe” señaló.

Debido a que apenas han pasado nueve días desde el inicio de la pesca del pulpo aún no se tiene el registro de cuánto es lo capturado, por lo que el subdelegado indicó que el primer corte se realizará hasta el primer mes.

Respecto al tema de los disturbios que se originaron en diversos puertos como Río Lagartos, San Felipe y el Cuyo en donde se exigían la salida de pescadores que no eran originarios del estado, el funcionario federal informó que es un tema más social que pesquero.

“La Conapesca respeta que dentro de la ley no existe ningún término que especifica que se le prohíba pescar a las personas aunque no pertenezcan a Yucatán, no es tema nuestro si no social más que pesquero, sin embargo hemos estado pendientes coadyuvando con los instituciones de seguridad cuando lo han requerido” precisó.

Hasta el momento la Conapesca en el estado ha tenido información que los pescadores del puerto de las Coloradas son los que han mostrado interés de solucionar la problemática y regresar a la normalidad la convivencia social del lugar.