MÉRIDA, Yuc.- La nueva temporada de la exitosísima serie Game of Thrones dio mucho de qué hablar, sin embargo, para sus seguidores mexicanos significó una gran sorpresa encontrar referencias visuales a la cultura prehispánica del país.

Y es que en una de las escenas de este primer capítulo, se aprecia al personaje Daenerys Targaryen llegando al Dragonstone, templo que en su entrada cuenta con dos cabezas cuya forma es muy similar a la representación prehispánica del Dios Kukulcán para los mayas, o lo que sería el equivalente a Quetzalcóatl en la cultura azteca.

A pesar de que no existe un dato preciso sobre la inspiración de los guionistas de "GOT" para crear este lugar, claramente se puede observar una relación con las culturas prehispánicas de Mesoamérica, y sobre todo con este dios, el cual resulta ampliamente visible en la Pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá o en los edificios de Uxmal, en Yucatán.

Seguidores mexicanos inmediatamente identificaron esta referencia compartiéndolo en sus redes sociales, lo que causó mayor ruido durante la transmisión de esta primera entrega de la séptima temporada de Game Of Thrones.

So the dragons are Aztecs? Or Mayans? She arrived to Tenochtitlán? #GOTS7 https://t.co/TQ3N1HNT9I