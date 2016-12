Y seguramente a ti te pagan, IMSS, INFONAVIT, SAR, Prestaciones de Ley y demás verdad martillo del FUTV??

Es lo malo cuando cualquiera con iniciativa, una computadora y poder escribir lo hace sin argumentos, sin información y sobretodo porque le dicen que escribir.

UBER no es servicio de transporte, es servicio de alquiler de vehículos con chofer por horas, por eso no están obligados a registrarse. Si no te gusta el servicio no lo uses, pero no puedes limitar su uso nomas porque tu patrón te pide que no lo hagas porque las placas que se robo el y muchos otros están dejando de ganar.

Es como el argumento que dan de que UBER no paga impuestos siendo que el FUTV es el mayor evasor fiscal que hay.