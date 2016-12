A partir de ayer, los choferes de las empresas que no tengan registro ante la DTEY podrán ser acreedores de altas multas.

MÉRIDA, Yucatán.- A pesar que a partir de este lunes la Dirección de Transporte del Gobierno del Estado inició con la detección de vehículos que ofrezcan servicios de transporte por 'app' sin estar registrados, el titular, Humberto Hevia Jiménez, negó que esta medida sea una "cacería de brujas" contra las empresas que no cumplan con dicho requisito.

Este domingo fue el último día para que las empresas de transporte que funcionan a través de plataformas tecnológicas inicien su registro ante la DTEY, sin embargo, varias empresas no cumplieron con esta medida (entre ellas destaca Uber), por lo que sus socios podrían hacerse acreedores de altas multas si son detectados.

En este sentido Hevia señaló que no habrá un operativo especial y que los retenes ordinarios de la dependencia detectarán vehículos que estén tratando de otorgar un servicio de transporte sin el certificado de la plataforma. Seguidamente se aplicarán multas y los coches serán enviarán al corralón.

Fueron tres las empresas que sí cumplieron con el requisito: la organización internacional Cabify y las empresas locales Tho Services y Big Driver S.A. de C.V.

Para la DTEY, los choferes que no estén registrados ante esta instancia, ya sea como concesionado o por medio de una plataforma certificada, estarán incurriendo en un servicio "pirata", por lo que se les podrá aplicar una sanción que oscila entre 50 y 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que en este momento es el equivalente a 73.04 pesos. Es decir, la sanción mínima será de tres mil 652 pesos y la máxima de 36 mil 520 pesos.

Asimismo se aplicará la multa respectiva impuesta por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que para el caso de autos y camionetas es de 88 pesos por día de estancia el corralón.

Hevia Jiménez explicó también que algunos choferes de Uber han acudido a la dependencia con la intención de registrarse, lo que no ha procedido ya que las empresas que no fueron registradas no existen ante la ley.

