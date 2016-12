Que triste es ver como intereses politicos pueden mas haya del interés del pueblo al que dicen defender, el registro en estas apps lo único que va a ocasionar es que de nuevo este servicio solo lo puedan pedir persona de otra clase social dado que estás apps registradas solo van a poder aceptar pagos con tarjeta, mientras que más del 80% de la población que no dispone de tarjeta de nueva cuenta van a tener que regresar a pedir taxis con sus altas tarifas sus deterioradas unidades y su mal trato, después de haber probado un servicio de primer mundo como es uber, triste es ver cómo estás "gobernantes" buscan solo los intereses de su bolsillo y del bolsillo de sus "amigos" increíble es la cantidad de gente que habla maravillas de uber pero como "afecta" los intereses económicos de aquellos "líderes" sindicales buscan la mejor manera de fregar a la gente y poder seguir robando, el gobierno impide el correcto funcionamiento de dichas apps, UBER NO SON TAXIS SON CHOFERES PRIVADOS CONTRATADOS POR MEDIO DE UNA APP, DTEY NO TIENE NI DEBE TENER DERECHO A REGULAR ESTAS ACTIVIDADES NO ES TRANSPORTE PUBLICO ES TRANSPORTE PRIVADO LO CUAL ES 100% LEGAL.GENTE INFORMENSE ABRAN LOS OJOS SUS "GOBERNANTES" SOLO QUIEREN JOD....S