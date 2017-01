Claman justicia por familia asesinada en Chilpancingo

El menor asesinado junto a sus padres fue despedido con un emotivo homenaje que organizó la filial de futbol de Chivas Real Chilpancingo en la cancha de La Ciénega. (YouTube/Quadratin Guerrero) El féretro de Jeany Rosado Peña, maestra de Enfermería 1 de la Uagro, y madre de Isaac Daniel Cabrera Rosa, fue colocado justo al lado del de su hijo, para recordar que siempre estuvo acompañándolo a entrenar para que se mantuviera de titular en la cuarta división profesional del futbol mexicano. Los padres de los jóvenes futbolistas también clamaron justicia por el triple crimen. Uno de ellos, fue Mauricio Saldívar, quien mencionó que lo sucedido enluta no sólo a esa familia, sino a todos los capitalinos que ahora "vivimos con temor y ya ni en nuestras casas estamos seguros". Posterior a ello, los jóvenes de Chivas lloraron y finalmente hicieron una porra rodeando el féretro colocado en la cancha que defendió Isaac Daniel Cabrera, desde los ocho años. Ambos féretros fueron trasladados hacia Ciudad de México, donde tomarán un vuelo hacia Mérida, Yucatán donde finalmente serán sepultados. Previamente, la maestra asesinada de la Uagro fue despedida con aplausos y con un grito de justicia generalizado por parte de sus compañeros del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG). En el homenaje de cuerpo presente en ese sindicato, estuvo presente el tío de los dos fallecidos Lázaro Peña, quien dijo que la exigencia a los órdenes del gobierno de justicia, no cesará. "No entendemos hasta este momento lo que pasó a mis sobrinos, estamos shokeados", expresó. Explicó que lamentaba por todo lo que estaban pasando los guerrerenses, ya que allá en su ciudad Mérida no sucedían este tipo de actos violentos y recordó que varias veces le dijo a su sobrina que ya se fuera a su tierra natal pero que siempre encontró una negativa en ella "porque ella me decía que ya tenía una vida echa aquí".