Regalan en Navidad una 'segunda oportunidad' a exconvictos

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Por doce años Adalberto pasó Nochebuena sin admirar los típicos adornos navideños, 'reventar bombitas' con sus hijos o comer alguno de los tradicionales platillos de la época acompañado de toda su familia.

Él pasó varias Nochebuenas en medio de un encierro, en el cual cada minuto lamentaba los errores del pasado e imaginaba los aciertos del futuro, los cuales al parecer llegarán pronto. Ésta será la primera Nochebuena que Adalberto pase fuera de la cárcel en más de una década.

"Fue muy difícil estar lejos de mi familia, al entrar (a la cárcel) pierdes el sustento del hogar. Recuerdo que me quedé desempleado y mis hijos estaban estudiando su secundaria, no sabía qué hacer. Sin embargo, le agradezco a mi esposa que nunca me dejó solo y gracias a ella mis hijos salieron adelante", recuerda.

Adalberto Peraza cuenta que el permanecer encerrado en el Centro de Reinserción Social de Mérida le hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades que da la vida, como en su caso. Sin embargo, comenzar de nuevo no es cosa fácil, ya que generalmente los exconvictos son estereotipados por la sociedad, lo que muchas veces les cierra oportunidades de trabajo.

Ante esta problemática, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha el Patronato de Asistencia para la Reinserción Social, el cual otorga equipos a personas que recién abandonaron el Cereso, para que se autoempleen y tenga la oportunidad de conseguir recursos por medio de un oficio.

En el caso de Adalberto se ofrecieron diversas herramientas de albañilería, ya que al igual que otros familiares se dedica a la construcción.

"Pensé que nadie me brindaría la mano al salir, y si estar adentro es difícil creí que fuera también sería así, pero gracias a este programa ya puedo trabajar bien con mis tíos y demostrar que aprendí a ser mejor persona", celebra.

En esta ocasión la Nochebuena será muy diferente para Adalberto, y las otras 29 personas que salieron beneficiadas con este programa, ya que seguramente disfrutarán de una cena junto a su familia, como tantas veces añoraron. Como él mismo declara, ahora es momento de disfrutar y después tendrá que trabajar muy fuerte para recuperar esos 12 años perdidos.

Reinserción laboral