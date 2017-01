Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- En esta ocasión Enigmas presenta el paranormal caso que vivió un policía yucateco, y que según contó le causó un fuerte trauma.

Aquí la revelación:

“Cuando era joven vivía en la colonia Lázaro Cárdenas, en el oriente de la ciudad. En ese entonces nuestra diversión era salir a la calle a ver los trenes que cruzaban por unas vías cercanas a mi casa. Incluso los perseguíamos con nuestras bicicletas por la calle que ahora es Circuito Colonias.

"En una ocasión mi hermano dijo que había visto el rostro de una persona descarnada en el tren, que estaba sentada en una de las ventanas, a lo que obviamente no le creímos. Pensamos que sólo nos quería asustar.

“El caso es que a las pocas semanas que nos dijo esto, a mí me tocó ver ese ser fantasmal. Para ese entonces yo tenía como 17 ó 18 años y me dio mucho miedo. Pues lo vi no dentro del vagón, sino en la parte de abajo, como si estuviera colgado. Me traumó mucho ver a esa persona con el rostro desfigurado, casi como si fuera una calavera.

“Total que pasaron los años. Me metí a estudiar, me casé, fui a vivir por otro lado y desde hace casi diez años soy policía, y cada vez que pasamos por el rumbo recuerdo con miedo aquel rostro que vi.

“Lo increíble del caso es que hace como dos años conocí a un señor que está jubilado del Sindicato de Ferrocarrileros y se dio a la plática los casos de accidentes que ocurrían a los empleados. Él me dijo que a finales de los años setentas un tren atropelló y arrastró por varios metros a un indigente que se había dormido cerca de las vías. Fue tal su desesperación al ver que lo iban a arrollar, que logró colgarse de la parte inferior del tren, pero le ganó la fuerza, se cayó y murió aplastado.

“Desde que me lo platicaron no se me ha quitado de la cabeza que lo que vi en mi adolescencia fue el fantasma de ese indigente, que creo, no puede descansar en paz y por eso aparece como alma en pena colgado del tren."