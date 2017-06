Lecturas de hoy: Ex 34, 4-6; 2 Cor 13, 11-13; Jn 3, 16-18

Para situar esta página del Éxodo debemos recordar que el pueblo de Dios que caminaba por el desierto, construyó un becerro de oro, y que Moisés arrojó las tablas de la Ley cuando se percató de ese acto de idolatría.

En el nuevo encuentro con Dios, viene proclamando su nombre a través de la multiplicidad de atributos salvíficos que crean la relación de Dios con el “pueblo infiel y de dura cerviz” por el que Moisés intercede. Esta situación de mediador, es por lo mismo compleja:

• Debe tutelar los derechos de Dios ante el pueblo infiel

• Debe interceder delante de Dios a favor de su pueblo

Sucede una nueva teofanía en la cual la proclamación del nombre del Señor indica su trascendencia. A ello se añaden los atributos de Dios. La trascendencia de Dios se manifiesta en la misericordia, pues Él se manifiesta omnipotente sobre todo perdonando. Los atributos son: misericordia, piedad, lento para enojarse, riqueza de gracia y fidelidad; que hacen comprender que Dios actúa inspirado en su esencia misericordiosa.

Las palabras de Moisés, son modelo de súplica de intercesión:

Esta presencia protectora y de perdón hacia “Su pueblo”, se transformará en el nuevo Testamento, en la presencia según la carne en la persona de Jesucristo, Amor y misericordia del Padre. La revelación divina descubre el misterio de Dios y del “yo” del ser humano, la infinitud de Dios y la limitación humana, el amor perfecto y el amor frágil finito, pero además, la experiencia del amor que libera y transforma. El perdón de Dios, libera y recrea a la persona.

Jesús ha revelado el íntimo misterio de Dios al distinguirse a sí mismo de Dios Padre, al hablar del Espíritu Santo con toda claridad como distinto de sí y del Padre; si bien el Espíritu es el vínculo de su amor recíproco. San Pablo había usado un tono severo que ahora cambia en su exhortación final. Propone un compendio de vida cristiana, y una de las fórmulas neotestamentarias más completas y perfectas del misterio Trinitario. Inició Pablo diciendo: “Nosotros somos colaboradores de vuestro gozo”. (2 Cor 1,24).

Contiene esta parte el profundo diálogo entre Jesús y Nicodemo, Representante del judaísmo oficial. Ofrece además una síntesis del designio salvador del Padre para toda la humanidad, más allá de los límites del judaísmo y luego las actitudes: de rechazo o de acogida. Son las opciones ante Jesucristo: creer en el Hijo o no; aceptarlo o rechazarlo.

El Evangelista transforma este encuentro en una revelación sobre la persona de Jesús en relación con el Padre. El texto exalta la inmensa caridad de Dios para nosotros, porque su amor nos precede siempre. La fe y confianza en él son puerta de vida eterna. Entramos a una visión que “dilata el corazón”, pues es una visión de misericordia y universal.

La salvación consiste en creer en Jesús. Siempre se manifiesta así la dialéctica del 4º. Evangelio: Luz y tinieblas; Jesús y Satanás. Creer significa adherirse a la persona, y compromete la totalidad e integralidad de la persona. Creer es darse, confiarse, entregarse a Jesús como respuesta a la caridad que proviene de Dios Padre. Sólo este absoluto amor es al mismo tiempo: “gracia y verdad” son una sola cosa (Jn 1,14)- De tal manera que quien no valora esto se excluye a sí mismo de la verdad, y se entrega al juicio.

El amor trinitario es el único absoluto, el que lo niega se juzga a sí mismo.A los catecúmenos de Constantinopla S.Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria.

Ante todo, guardadme este buen depósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres: quiero decir la profesión de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Os lo confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida… No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad, cuando ya la unidad me posee de nuevo... (Or 40. 41; PG 36, 417).