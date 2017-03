Patricia Itzá/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Para reducir el impacto por el desnivel que ahora presenta, el Templo de las Siete Muñecas de Dzibilchaltún será apuntalado durante varios meses: se le dará mantenimiento y una rehabilitación especial, reveló el director del sitio maya, Ilán Vit Suzán.

Ssegún estudios en la zona, este templo maya tiene una antigüedad aproximada de mil 200 años, y ha comenzado a resentir los efectos del tiempo y los cambios del suelo.

La estructura, antes de ser descubierta, tenía un equilibrio que ha ido perdiendo en los últimos 60 años, cuando comenzó a ser explorado y restaurado, deterioro al que también ha contribuido que esté abierto al público.

La llegada de la Primavera es todo un espectáculo, por el paso del sol a través del Templo de las Siete Muñecas. (José Acosta/SIPSE)

"Las labores se realizarán poco a poco y de 'la mano' con un monitoreo, sin utilizar grandes maquinarias, ya que se trata de un edificio pequeño", dijo Vit Suzán.

El mantenimiento incluirá un apuntalamiento que se colocará en los próximos tres meses para asegurar el interior del edificio; la estructura se pondrá de manera temporal y las obras se realizarán de forma pausada.

Recalcó que los trabajos son urgentes; no obstante, la zona no cerrará sus puertas al público, simplemente el edificio no se podrá contemplar como ahora.