MÉRIDA, Yuc.- Rodolfo Cárdenas Martín, quien ha dedicado más de 35 años de su vida a la educación artística de cientos de niños de nivel preescolar, decidió iniciar una aventura en el mundo de la tecnología y el arreglo de dispositivos electrónicos, campo que desde joven le ha interesado.

En la actualidad, Rodolfo está por concluir el curso en reparación de tabletas electrónicas, lo que le ha permitido obtener un ingreso extra, resultado de los conocimientos y práctica que ha alcanzado a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (Icatey), por lo que ahora restaura los aparatos de amigos, vecinos y familiares, informa el Gobierno estatal.

“Es una oportunidad para que toda la gente que quiera pueda tener ingresos extras y convierta sus habilidades en dinero. Además de que aprendes y te autoempleas o preparas en diferentes áreas”, indicó el vecino del municipio de Umán.

Desde el 2015, el Icatey ha instruido a 689 yucatecos para su desarrollo laboral, económico y personal, al tiempo que ha fomentado el autoempleo y la creación de pequeñas empresas en la región, explicó la jefa del Departamento de Vinculación de la instancia, Mariana Díaz González.

Sólo en 2016, el Instituto certificó los conocimientos de 560 personas, como María Guadalupe Matú Rodríguez, quien tras terminar sus estudios en estilismo, decidió continuar capacitándose en la materia y ahora cuenta con una certificación que avala sus conocimientos a nivel nacional, lo que le ha facilitado emprender un negocio propio de maquillaje y aplicación de uñas.

“Con los cursos que tomé en el Icatey he reforzado lo que aprendí en la escuela, pero también me han enseñado a llevar mis conocimientos al campo laboral, lo que me ha permitido ser más competente en lo que hago”, afirmó la cultora de belleza.

El Icatey busca profesionalizar y habilitar competencias y destrezas del capital humano del estado a través de cursos en diferentes áreas que cubran diversas necesidades del entorno, los cuales se encuentran dirigidos al público en general y empresas.

La dependencia se ubica temporalmente en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) en la colonia Santa Rosa, de esta capital. Sin embargo, está en curso la construcción de su sede oficial, a espaldas del complejo educativo.

De igual manera, el Icatey tiene presencia en diversos municipios a través de convenios de colaboración con los ayuntamientos.