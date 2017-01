Sergio Grosjean/ SIPSE

MÉRIDA, Yucatán.- Este año se cumplen cinco siglos de la llegada de la expedición española comandada por Hernández de Córdoba a Yucatán, y con ello un parteaguas en la historia de México. De la misma forma, se cumple el 450 aniversario de la fundación de Mérida y los 170 años del inicio de una de las más funestas guerras de américa y desarrollada en Yucatán: la llamada Guerra de Castas o Guerra Campesina, en la que murió un sinnúmero de personas, y hoy el país está prácticamente en guerra. Primera coincidencia.

La misma edad cumple el ingreso de las tropas estadounidenses a la Ciudad de México y la célebre defensa de los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec, siendo que el entonces presidente de Estados Unidos, James Polk, en sus ambiciones expansionistas, le arrebató a México gran parte de su territorio aprovechando la coyuntura debido a que en México reinaba como ahora un gobierno rapaz y enfermizo. Curiosamente, ese mismo año tomó posesión como presidente de México -de manera interina- Manuel de la Peña y Peña, quien en enero de 1848 fue elegido nuevamente presidente interino de México. Este hombre fue quien firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ese mismo año, en el que se cedió más de la mitad de territorio mexicano a los estadounidenses.

Otra coincidencia que parece tener mucha similitud con ese negro pasado no es sólo que el presidente de México se apellide Peña, que sea muy débil, o que haya firmado, por no decir entregado nuestra principal industria como lo es el petróleo a los inversionistas extranjeros, sino que en pocos días tomará posesión en nuestro vecino país del norte un presidente ultranacionalista. El nuevo Polk americano llamado Donald Trump, en su afán proteccionista nos hará ver al 'kisín' o 'chamuco' y nos aplastará si no reaccionamos, ya que sin ser todavía presidente está tomando acciones que unidas al agotamiento y falta de visión de nuestro gobierno ya nos afecta, y en un descuido hasta otro pedazo nos quita, y no exagero.

Hasta ahora no logro entender cómo fue posible que Peña invitara a Trump a México, dejarse humillar y, de paso, darle su ayudadita para que lograra el triunfo en las elecciones presidenciales. ¿De qué forma lo ayudó?, simple: millones de americanos indecisos, al ver a Trump como un hombre fuerte que luego de humillar a México y ser invitado por el mismo presidente Peña con todos los honores que se merece un jefe de estado, no podían menos que inclinar la balanza a favor de este hombre enérgico que haría regresar las fábricas y empleos a su país, y además pondría un muro que los separaría de sus indeseables vecinos mexicanos que invaden su territorio y les quitan sus trabajos. No coincido con Trump ni con sus formas, pero finalmente, a su manera está defendiendo al país que quiere, a diferencia de la avasalladora mayoría de nuestros políticos que no solo no aman a nuestra nación, sino que la desprecian, y como para un capítulo de la afamada revista Condorito, se premian entre ellos, como por ejemplo, a Videgaray le obsequiaron la Secretaría de Relaciones Exteriores en recompensa por ayudar a Trump.

Otro ejemplo de cómo los políticos desprecian al país lo ejemplificamos con lo sinvergüenzas que resultan casi todos los diputados y senadores que se autoaprobaron millonarios bonos decembrinos a sabiendas que el país se resquebraja y la gente se muere de hambre, ¡qué barbaridad!

Sin titubeos diría que con el histórico aumento de la gasolina y energía eléctrica, el PRI le entregó la presidencia a la oposición, y eso lo saben, y precisamente es lo que no logro entender, y sólo me queda a la mano el lema piensa mal y acertarás. De tal forma, como que de lo que se trata es agarrar todo lo que se pueda y salir corriendo por la puerta trasera. Cómo es posible que ahora nos quieran cobrar la factura de los robos y asesinatos de tantos gobernadores hasta ahora impunes –que hasta quieren ser presidentes y ya “campañean”- elevándonos el precio de los energéticos.

Y que tampoco los panistas salgan con sus vaciladas porque cuando estuvieron en el poder dilapidaron los excedentes del precio del petróleo que sobrepasaba los 100 dólares el barril y mantuvieron al igual que ahora uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. No podemos sentarnos y esperar que nos aplasten y ojalá y el presidente lo entienda.

Como me decía nuestro amigo, el violinista del tejado: “en México estamos acostumbrados a estar jodidos a diferencia de los americanos que no conocen el concepto, y si México toma acciones que repercutan negativamente en los precios de sus productos, sentirán el rigor de la jodidez y no aguantarán, por lo que Trump tendrá que dar marcha atrás. Así de simple”. Mi correo es [email protected] y Twitter @sergiogrosjean