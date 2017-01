Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La derrama final que ejerció en Yucatán el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en 2016 ascendió a dos mil 747 millones 356 mil pesos, lo que representa un crecimiento del 6.1 por ciento comparado con un año atrás.

Para este año la meta es llegar a los tres mil millones de pesos en créditos otorgados a los trabajadores.

El delegado del Infonavit, Manuel Bonilla Campo, destacó que en 2016 la derrama económica creció 158 millones de pesos en comparación con lo logrado en 2015, pese a que algunos programas, como el Mejoravit, se reactivaron hasta agosto del año pasado.

Destacó que estos resultados obedecen principalmente a la buena colaboración que existe entre la institución y las empresas, puesto que el año pasado más de 10 mil 751 se vieron beneficiados con alguno de los diversos tipos de créditos que maneja ese organismo.

El funcionario federal añadió que el cumplimiento de las empresas con sus aportaciones permiten acelerar el acceso a los créditos de vivienda para sus empleados, por lo que consideró que este año se mantendrán en la misma tesitura pese a las dificultades económicas por la que atraviesa el país.

“Muchos de los créditos otorgados el año pasado van de la mano con el cumplimiento de sus empresas, por ello la importancia de que los trabajadores también sean cumplidos con sus empresas, para que se logren los beneficios de un créditos de vivienda u otros préstamos personales”, dijo.

Agregó que para este año la meta del Infonavit está en llegar a los tres mil millones de pesos en créditos otorgados a los trabajadores, objetivo que no será nada fácil.

Abandonan casas

Sobre la cartera vencida, Bonilla Campo, destacó que los trabajadores yucatecos siguen siendo cumplidos con el Infonavit, y los que se han retrasados en sus pagos se les ayuda para que no pierdan su patrimonio.

Actualmente el Infonavit registra una cartera vencida con nueve mil beneficiarios, cifra que representa el seis por ciento del universo de 156 mil préstamos otorgados, mora principalmente empujada por que abandonan sus casas por la distancia que representa hacia sus centros de trabajo o porque perdieron el empleo.

“Cuando se dan cuenta que les queda lejos de su trabajo y les sale más caro pagar pasajes, o que no hay escuelas por el rumbo, o que no se cuenta con buenos servicios, entonces deciden cerrar sus casas que luego son desvalijadas y se convierten no sólo en un foco de infección por la basura y la fauna nociva que se produce, pero también pueden ser invadidas”, apuntó.

Realizan censo

Este año el Infonavit prepara un censo de casas abandonadas por beneficiarios de este organismo. Las rematarían en paquetes para recuperar la cartera vencida.

Conflictos

En Yucatán existen conflictos jurídicos entre desarrolladores inmobiliarios y ejidatarios quienes manifiestan que vendieron sus tierras a bajo costo pero que en la reventa el precio se tasa en miles de pesos.

El director de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, Enrique Alfaro Manzanilla, dijo que tienen un registro de 37 casos relativos a cantidades inferiores acordadas, por falta de cumplimiento de pago y por abarcar superficies superiores a las entregadas. Agregó que la dependencia funge como conciliadora, asesorando y con representación legal ante el Tribunal Unitario.

El funcionario explicó que durante el año pasado la citada dependencia otorgó más de dos mil asesorías, y los procedimientos jurídicos entre desarrolladores inmobiliarios y ejidatarios se han registrado en el interior del Estado principalmente.

“En la práctica podemos identificar que hay operaciones que se dan en cuanto a la transmisión de derechos agrarios y se utiliza la asamblea del ejido para hacer un cambio de uso de destino a la tierra, y de ahí es donde usando figuras que marca la ley se transmite esos derechos a otras personas y de ahí se generan controversias por falta de pago y por montos inferiores a los acordados”, dijo.